В салонах и интернет-магазине «Эконика» стартовали продажи новогодней капсульной коллекции для предстоящих праздничных вечеринок! Главное преимущество коллекции - беспроигрышное сочетание элегантных силуэтов и классических цветов с вкраплением ярких акцентов - страз, блёсток, золота и мерцающего серебра.

Идеальная пара для вечернего образа - лодочки. Дизайнеры Ekonika представили любимую многими модель в новом прочтении, добавив к ней сменные лаконичные ремешки из натуральной кожи и декорировали их стразами.

Высокие облегающие черные ботфорты-стрейч идеально подойдут для прогулок в новогоднюю ночь. Изящная модель из эко-кожи дополнит образ с актуальным сейчас мини. А босоножки на платформе и открытые мюли прекрасно впишутся в образы для домашних вечеринок.

Изюминка новогодней коллекции - серебряные сапоги, которые уже одним своим видом создают праздничное настроение. Модные переливающиеся модели с круглым и зауженным мысом будут сочетаться с вечерним нарядом и добавят торжественности и сияния повседневному луку. В таких сапогах нет шанса остаться незамеченной!

Дизайнеры подумали и о тех, кто устал от каблука, но хочет оставаться в тренде! И предложили яркие сандалии с утолщённой подошвой. Остаётся выбрать цвет – классический чёрный или сияющий металлик.

Особого внимания заслуживают аксессуары. Прекрасной парой к лодочкам, открытым босоножкам или нарядным сапогам станут микро-сумки, необычные ридикюли и треугольные клатчи, декорированные геометричными застёжками.

Крупные браслеты, колье и ожерелья, серьги, подтяжки, инкрустированные стразами, и шарф-колье – остается только выбрать то украшение, которое подчеркнет неповторимый праздничный образ!

И самое приятное - все модели из капсулы актуальны как для праздника, так и для образов на каждый день!