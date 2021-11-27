В июне 2020 года владелица компании «Русмода» Оксана Лаврентьева объявила о закрытии брендов Alexander Terekhov и Terekhov Girl и прекращении более чем 10-летнего сотрудничества с дизайнером Александром Тереховым.

По ее словам, в период пандемии марки несли большие финансовые потери. «У компании был кредит на кассовые разрывы – ведь в модном бизнесе ты вкладываешь деньги в ткани и пошив, а получаешь деньги только через полгода. Плюс 300 человек работало, плюс куча оптовых клиентов. В один момент все это обрушилось, мне пришлось из своих личных денег закрыть кредит и заплатить людям, которых я была вынуждена уволить, компенсации. И закрыть бутики, в которые тоже были вложены большие деньги», – отметила Оксана Лаврентьева в своем интервью изданию The Blueprint.

Последние коллекции Alexander Terekhov и его второй линии Terekhov Girl, над которыми работал Александр, вышли в сезоне весна-лето 2021. Сразу после этого дизайнер объявил о работе над созданием новой марки и «поиске новой матрицы дизайна и потребления, максимально соответствующей времени» Terekhov.

И вот, наконец, он снова возвращается в индустрию, причем с новым брендом. 23 ноября в Instagram появился аккаунт @sashaverse.brand, а в нем – ссылка на официальный сайт компании. Подробностей о камбэке Терехова пока что мало: в Instagram три поста, а на официальной странице бренда только сверкающее название.

«Несколько месяцев назад я принёс в квартиру рулон чёрного креп­дешина и сдул пыль со своей швейной машинки. Не было ни выкроек, ни мудбордов – только я, кусок мыла, сантиметр и ткань. Так появились первые платья для Sashaverse. Мне нравятся их простота, лёгкость и элегантность. Некоторые вещи сшиты из одного куска материи, это мой любимый приём», – рассказал Александр Терехов в интервью для Vogue.

Отправной точкой для коллекции стала идея контраста закрытого мужского костюма и открытых женственных нарядов. Отдельная линия Sashaverse.found посвящена винтажу: дизайнер сам находит интересные вещи по всему миру и реставрирует их для будущих клиентов.