В рамках проекта Innovation Stories H&M представил новую капсульную коллаборацию – на этот раз с культовым стилистом Ибрагимом Камарой, выступившим в роли креативного консультанта. Коллекция создана для тех, кто любит экспериментировать с образами и находиться в центре внимания, пишет Elle.

В праздничную капсулу The Innovation Circular Design Story вошли пышные платья из тюля в горох, топы с эффектными бантами, усыпанные пайетками, коктейльные платья с воланами, пышные шубы из искусственного меха, лакированные плащи в пол, великолепно скроенные костюмы, декорированные вышивкой бисером, массивная бижутерия и широкополые шляпы.

Для изготовления вещей использовались самые инновационные технологии и материалы: волокна, полученные из выловленных пластиковых бутылок, растворимая швейная нить, которая позволят легко разбирать вещи и перерабатывать их, целлюлозная пряжа, состоящая на 60% из сертифицированных древесных волокон и на 40% из пластиковых отходов, таких как ковровые волокна и пластиковая упаковка, а также переработанный нейлон, растительная кожа из отходов виноделия и другие, пишет Time Out.

Бунтарский дух коллекции нашел отражение в рекламной кампании под названием Just Before The Party Starts («Вечеринка вот-вот начнется»). Ее автором стал легендарный фотограф Рафаэль Паваротти, стилизацией съемки занимался Ибрагим Камара.

Вещи поступят в продажу 16 декабря в избранных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга и на сайте бренда.