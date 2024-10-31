Ювелирный бренд Cluev выпустил коллекцию «Возрождение», в которой яркие и смелые цветовые сочетания воплощены в минималистичных формах. По словам основателя бренда Ильи Клюева, новые украшения призваны подчеркнуть индивидуальность каждой женщины и вызвать эмоции, наполняющие моменты жизни особым смыслом.

Например, изделия с аквамаринами и сапфирами в качестве главных акцентов подходят для вечерних выходов, торжественных мероприятий и повседневной носки. При этом центральным изданием «Возрождения» стало колье и серьги «Изумрудные звезды». Их зеленый цвет символизирует жизнь и рай на земле и часто использовался на одежде того времени как символ молодости.

Еще одно изделие с максимальным влиянием эпохи Возрождения - колье «Праздник венков из роз». Отдавая дань уважения Альбрехту Дюреру, это изделие имеет форму капли и сияет розово-красным рубеллитом. Кольцо «Глубина небес», украшенное 66 бриллиантами в оправе из белого золота и напоминающее небо над головой Джотто, украшает 10-каратный сапфир.

Источник фото: Cluev