Бренд O’stin выпустил новую капсулу премиум-класса, сочетающую в себе различные текстуры, модные силуэты и изысканную цветовую палитру.

Женская линейка включает в себя светло-серый, молочный, золотой, шампань и модный butter yellow. Палитра мужских вещей на этот раз состоит из светло-серого, темно-серого и молочного цветов.

Главной моделью женской коллекции стал комплект из вязаных джемперов и юбок из ангоры в светло-сером и желтом цвете. Благодаря сочетанию пушистых фактур и цветов изделия излучают уют и комфорт. В коллекцию также вошли атласные блузка и юбка и полупрозрачный джемпер с паутиной. В категории верхней одежды представлены металлизированный пуховик с натуральной подкладкой и гламурное длинное пальто с искусственным мехом. Среди аксессуаров - сумка-мешок из искусственной кожи цвета шампанского и пушистая шапка.

Мужская капсула премиум-класса включает кардиган из альпаки, джемпер из мериносовой шерсти, короткий пуховик и длинную пуховую куртку.

Источник фото: O’stin