Выставка «Политехнический музей: создавая настоящее» будет работать с 26 октября 2024 года по 9 февраля 2025 года в Центральном выставочном зале «Манеж», сообщили в компании.

В качестве основы для униформы волонтеров дизайнеры бренда использовали ббазовые лонгсливы Urbantiger из 100-процентного премиального хлопка Supima в белом и сером цветах с ярким арт-принтом, изображающим символику выставки.

Urbantiger - постоянный партнер выставочного центра «Манеж». Долгосрочное сотрудничество началось с выставочного проекта «Первая позиция. Русский балет», в рамках которого Urbantiger изготовил первую униформу для волонтеров, вдохновленную темой выставки. На сегодняшний день Urbantiger и «Манеж» реализовали уже шесть совместных проектов.

Urbantiger - инновационный бренд, созданный в Санкт-Петербурге в 2017 году. Один из немногих брендов, который отказывается от перепроизводства одежды и выпускает ровно столько продукции, чтобы сделать жизнь комфортной в любой ситуации, Urbantiger доказывает, что технологии могут быть удобными, а производство - максимально экологичным, если подходить к созданию одежды осознанно.

Источник фото: Urbantiger