Выставка Arts Square Gallery пройдет с 16 ноября по 15 декабря в Cube.Moscow.

Елена Митина - современная художница, работает на стыке традиционных и новых медиа, исследуя визуальную эстетику слияния цифрового и материального мира. Изучает тему психологического баланса индивида в современном мире, проблематику физической и ментальной устойчивости к быстро меняющейся реальности и поиск внутренней опоры.

Серия работ создана под впечатлением от книги Нассима Талиба «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса». Понятие Антихрупкость означает способность личности или целой системы не просто выдерживать непредсказуемые и разрушительные события, но благодаря им становиться лучше и сильнее. Состояние между уязвимостью и неуязвимостью названо Антихрупкостью и ассоциируется Талебом с мифической Гидрой, которую невозможно убить.

Серия содержит как цифровые произведения - Digital-картины, так и искусство традиционных медиа - арт-объекты, состоящих из стеклянных капель, со спрятанными в основание кончиками. Эти капли отсылают к образу «капель Рупперта», в основе которых лежит принцип парадокса. Когда расплавленное стекло попадает в резервуар с водой, его поверхность быстро остывает, мгновенно образуя затвердевшую оболочку вокруг жидкой внутренней части. Внутреннее ядро становится сильно сжатым, что создает невероятное напряжение в капле. Именно в силах сжатия и натяжения кроется секрет высокой прочности – каплю невозможно разбить даже молотком, но потеряв кончик, капля рассыпается на мелкие осколки. Спрятав уязвимые кончики капель в основание, автор сделала их метафорически неуязвимыми – антихрупкими.

Внешний хаос, в том числе цифровой, усиливает тревогу человека, перманентно увеличивая количество информации. Проект позволяет осмыслить идею "Антихрупкости" на базе рефлексии автора на остро социальную проблему ментального здоровья человека в сегодняшнем мире. Неврозам, депрессиям и другим психическим и психологическим проблемам подвержено большинство людей в современном обществе. Автор создает проекты, концептуально побуждающие зрителя к осмыслению темы поиска внутренней опоры. А также несут просветительскую функцию раскрытия темы устойчивости к стрессам. Художница создает хрустально-чистое, наполненное светом и красотой пространство, давая отдых глазам и чувствам зрителя, но приглашая подумать о самосохранении.

При поддержке АНО "Русская Культура" russcult.com