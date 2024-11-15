Основные мероприятия 11 сезона главного fashion-события региона впервые проходили три дня - с 8 по 10 ноября - в конгресс-холле «Кошелев».

«С каждым сезоном проект Ulyanovsk Fashion Week становится сильнее, крепче и профессиональнее. О нас говорят, на нас равняются, к нам хотят присоединиться. Мы открываем новые имена и лица, привозим потрясающих хедлайнеров. Это большой уровень доверия и огромная ответственность. В этот раз основная тема - «Мода объединят», а это значит, что нас стало еще больше и мы готовы покорять совершенно новые горизонты», - поделилась генеральный продюсер Ulyanovsk Fashion Week Алиса Богатова.

Этой осенью проект Ulyanovsk Fashion Week приобрел новые масштабы. Трехдневная насыщенная программа была наполнена показами взрослых и детских коллекций одежды и аксессуаров более 50 брендов из Ульяновска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов России, в их числе - «Kuzina», «Befree», «Kofpla», «Mikita», «Li Tata», «Элегант», «Level men’s» и другие. На подиуме свою креативную коллекцию вязанной одежды и обуви «Девушки из волшебного леса» представила дизайнер из Китая Лилу Менг и произвела настоящий фурор.

Хедлайнером детского показа стала дизайнер Евгения Климкова с брендом «Klimkova Kids». Модельер не первый раз становится участником ульяновской Недели Моды. В этом сезоне Евгения Климкова вновь порадовала зрителей своей коллекцией для мальчиков и девочек из премиальных материалов. Дизайнер отметила высокий профессионализм организаторов проекта: «Мне всегда приятно приезжать в Ульяновск, ведь я точно знаю, что уровень подготовки здесь всегда на высоте».

Специальным участником взрослого блока стала восходящая звезда отечественной дизайна одежды из Мурманска Александра Гапанович. Ее концептуальный бренд GAPANOVICH уже покорил ведущие модные площадки России и зарубежья. «На ульяновской Неделе Моды я представила коллекцию «Царь-девица», вдохновленную творчеством Пушкина. Безусловно, Неделя Моды в Ульяновске - это успешный проект, который помогает дизайнерам найти свою аудиторию, заявить о себе, посмотреть на работы своих коллег из разных уголков страны и мира», - поделилась Александра.

Этот сезон объединил не только разные культуры и смыслы. Одним из самых ярких моментов праздника моды стал выход игроков регионального хоккейного клуба «Волга» с воспитанницами «Дома детства».

В рамках Ulyanovsk Fashion Week прошел конкурс начинающих дизайнеров, в финале которого свои работы представили семь талантливых участников. Победителем творческого состязания и обладателем денежного сертификат 100 тыс рублей на развитие собственного бренда стала Анна Степанова из Казани. Она презентовала уникальную коллекцию из кожи с национальным акцентом.

Мероприятие посетили высокопоставленные гости: первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Марина Алексеева, заместитель директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Ксения Бобылёва (г. Москва), руководитель регионального Агентства по туризму Денис Ильин, руководитель регионального центра «Мой бизнес» Руслан Гайнетдинов, директор Фонда креативных индустрий Ульяновской области Татьяна Ившина, директор хоккейного клуба «Волга» Николай Цуканов. Неделя Моды традиционно собрала fashion-инфлюенсеров, блогеров, общественных и культурных деятелей, представители ведущих медиа и предпринимателей.

Партнерами проекта выступили Агентство по туризму Ульяновской области, региональный Фонд креативных индустрий, проектный офис по международному молодежному сотрудничеству «Россия - БРИКС», а также региональный центр «Мой бизнес». Мероприятие проходило по национальным проектам «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Малое и среднее предпринимательство».