19-20 ноября 2024 года в Таврическом дворце состоится III международный форум «Содружество моды».

Организаторами форума выступают Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Российского экспортного центра, СОЮЗЛЕГПРОМа и РСКО.

По словам заместителя Председателя Совета Федерации Инны Святенко, на форуме будут представлены достижения регионов России и стран СНГ в легкой промышленности. Запланировано подписание соглашений между отраслевыми ассоциациями и предприятиями стран Содружества. Состоятся пленарные заседания, тематические круглые столы. Будут продемонстрированы коллекции именитых и начинающих дизайнеров стран СНГ и впервые принимающей участие в форуме Республики Ангола. По мнению вице-спикера верхней палаты российского парламента, в современном мире мода является важным инструментом для взаимодействия между странами.

«Мода отражает культурные и социальные изменения, экономические процессы, способствует сохранению «культурного кода», поддерживая традиционные ремесла и техники, формирует привычки людей, расширяет межкультурные связи. Формирование новых трендов в области здоровья и устойчивого развития становится все более актуальным, а к тренду «модно быть здоровым» присоединяются всё больше и больше людей. Инвестиции в образование помогают обеспечить высокий уровень компетенции и креативности в индустрии, меняются тенденции и в вопросах кадровой политики», - считает Инна Святенко.

Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий подчеркнул, что из года в год масштаб форума растет: в этом году в нем примут участие более 1,5 тысяч представителей отрасли, органов власти, профильных образовательных учреждений, экспертов, а также большой пул представителей СМИ. «Форум стал по-настоящему востребованным. Растет не только число участников, но и география стран, которые они представляют, расширяется круг обсуждаемых тем. Важно, что форум имеет серьезное содержательное наполнение и конкретные результаты. В этом году на площадке планируется подписать около 20 соглашений», — подчеркнул Генеральный секретарь Совета МПА СНГ.

В форуме «Содружество моды» принимают участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Впервые форум состоялся в октябре 2022 года, в нем приняли участие около 700 человек.