В начале ноября на Новинском бульваре компания BRITZO открыла свой новый бутик ETRO HOME — стильное пространство для тех, кто ценит комфорт и элегантность.

С момента входа гостей ожидало теплое гостеприимство – welcome-drink и приветственный фуршет, который подчеркивал особую атмосферу события.

Посетители познакомились с новыми коллекциями ETRO HOME – бренда, известного своим изысканным подходом к деталям и роскошным декоративным решениям. В новом бутике представлен широкий ассортимент аксессуаров для дома: от утонченных предметов для сервировки стола до уютных текстильных изделий, таких как мягкие халаты, подушки и пледы. Для спальни предлагаются роскошные элементы декора, а для ценителей деталей – фотоальбомы, шкатулки для украшений, стильные фоторамки и аксессуары для рабочего кабинета. Вазы и другие декоративные предметы дополнят любой интерьер, придав ему уникальный итальянский шарм.

Коллекция сочетает в себе традиционные мотивы с современными трендами. В знак благодарности каждый гость получил приятные подарки и сертификаты в ювелирные бутики компании BRITZO.

А уже на следующий день прошел клиентский день, когда гости смогли в неформальной обстановке еще раз окунуться в атмосферу ETRO HOME, пообщаться с экспертами, подобрать эксклюзивные предметы для своего интерьера и получить дополнительные бонусы на покупки в течение всего дня.

Мероприятие по случаю открытия бутика ETRO HOME дало возможность вдохновиться идеями для создания уютного пространства и познакомиться с новыми интересными людьми.