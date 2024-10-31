Как сообщается в пресс-релизе фонда, сотрудничество НПФ «Будущее» и проекта SlovoDna дизайнера Кирилла Караваева направлена на привлечение внимания к программе долгосрочных сбережений, стартовавшей в 2024 году.

«Уверен в завтрашнем дне (точнее, что «завтрашнего дна» не будет)», «ПДСм (Пожалуйста Дайте Сил и Мозгов)», «БаБулинг (когда бабушка булит меня за то, что я выйду на пенсию раньше, чем вышла она)», «ГраФин (когда удалил хомяка с телефона)».

Тираж мерча ограничен. Получить худи можно, участвуя в розыгрыше в социальных сетях SlovoDna.

НПФ «Будущее» входит в топ-4 крупнейших негосударственных пенсионных фондов России. Количество клиентов фонда достигает 4 млн клиентов, а портфель составляет 300 млрд рублей.

Фотографии предоставлены компанией.