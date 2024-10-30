Бренд Marco di Radi представил коллаборацию с известным художником Евгением Чесом в рамках проекта, посвященного 35-летию универмага «Стокманн», который работает с 1989 года. Сейчас в ассортименте магазина представлено более 600 брендов.

Евгений специально разработал для бренда уникальный принт, сочетающий абстрактные формы и мгновенно узнаваемый стиль граффити. В капсулу вошли футболки, толстовки, брюки-джоггеры, свитшоты и трикотажные изделия, такие как кардиганы и джемперы. Все модели выпущены ограниченным тиражом.

Капсулу Marco di Radi x Evgeny Ches можно найти на сайте и в универмагах «Стокманн».

Источник фото: «Стокманн»