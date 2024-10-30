Ведущая розничная сеть Zara, входящая в группу Inditex, объявила о сотрудничестве с венгерским брендом одежды Nanushka. В рамках сотрудничества будет представлено несколько коллекций, включая мужскую и женскую одежду, ювелирные изделия и товары для дома, сообщает Fashion Network.

В ассортименте коллаборации можно найти приталенные жакеты и плиссированные прямые брюки, джемперы, флисовые костюмы и пальто. В аксессуарах команда дизайнеров представила украшения из смолы, серебряные кольца, каффы, серьги и ожерелья, вдохновленные эстетикой Баухауса.

В коллекции для дома представлены керамика с ручной росписью, свечи, подсвечники из переработанного алюминия. держатели, журнальные столики с мраморной текстурой, ковры и подушки. Эти коллекции будут доступны на официальных сайтах брендов и в избранных магазинах Zara с 28 октября.

Источник фото: Zara