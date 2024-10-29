На 12-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow российский бренд 12 Storeez представил лимитированную серию шарфов из тончайшего тутового шелка.

На стенде бренда и на шелковом аксессуаре, созданном 12 Storeez специально для Cosmoscow, был представлен диптих, созданный художником Никитой Паречиным.

«Самые красивые вещи – обычно самые простые. Природа всё уже создала, все цвета, настроение, просто стоит обратить внимание. Никита Паречин – один из тех художников, которые умеют невероятно талантливо находить эти моменты. Для меня его работы – про глубину, внутреннюю силу. Я давно следила за его творчеством, у меня дома есть его картины, я дарила их своим близким на особые события. Поэтому тут всё сложилось сразу. К тому же в этом году мы много говорим о таланте находить красоту в каждом моменте, и эта суперспособность есть у Никиты и присутствует в его творчестве. Когда смотришь на диптих, чувствуешь внутреннее тепло и спокойствие. Многие картины Никиты передают тёплый вечерний свет. Внутреннее умиротворение, как в детстве в деревне у бабушки и дедушки, когда лежишь на скошенной траве и наблюдаешь, как кончается день, а тебя обнимает тёплое солнце», – рассказала Ирина Голомаздина, креативный директор 12 Storeez.

В работе «Заполнение светом» художник покрыл весь холст плотной темной массой, постепенно смещая слои краски, чтобы выявить светлые контуры объекта.

Вдохновением для картины «Растворение структуры» стали очертания берега Ладожского озера, высвеченные в пелене тумана – в ней растворяются стебли, ветви и линяя воды, оставляя лишь впечатление.

«Эти работы объединяет противоположность. Одна картина иллюстрирует постепенное наполнение пространства светом, другая – пример исчезновения объектов в этом пространстве. Они уравновешивают и дополняют друг друга, формируя в паре замкнутый цикл появления и растворения. Глядя на них, мы можем слышать естественные звуки природы: шелест ветра, плеск воды...», – прокомментировал Никита Паречин.

Фотографии предоставлены компанией.