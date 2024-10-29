Кампания была посвящена новой зимней коллекции, представленной в магазине Hiker. Съемки были организованы при поддержке сообщества райдеров Trinity, а местом их проведения был выбран пляж Сестролецка.

Среди новинок этого сезона - культовые куртки Nupsi и Himalaya , ботинки Salomon, мягкие флисовые куртки The North Face и новые модели от собственного бренда Hiker Sound.

«Hiker всегда занимал особое место в линейке активов Inventive. Мы как холдинг всегда были за поиск новых решений и эксперименты. А Hiker – бренд, в ДНК которого заложено исследование нового в городе и на природе. И самое важное, что исследования должны быть в подходящем аутфите, который будет мотивировать тебя носить эти вещи и исследовать дальше», – комментирует Дарья Зелинская, руководитель отдела маркетинга спортивных товаров Inventive Retail Group.

Hiker - сеть мультибрендовых магазинов одежды, обуви и аксессуаров, входящая в состав Inventive Retail Group. В ассортименте Hiker представлены такие бренды, как The North Face, Napapijuri, Helly Hansen, Salomon и Norveg. В настоящее время сеть насчитывает девять магазинов. В прошлом году география Hiker вышла за рамки Центрального округа, расширившись до Сибири и Владивостока.

Фотографии предоставлены компанией.