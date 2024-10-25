Сериал, посвященный первой советской девичьей группы «Комбинация» и запущенный онлайн-кинотеатром Wink.ru, вдохновил дизайнеров Befree пересмотреть тенденции 1990-х годов и адаптировать их для современного гардероба.

В коллекцию вошли футболки с кассетами и надписью «В Париже такое модно», платья с рукавами-фонариками, юбки с бантами, топы с пайетками и люрексом, розовые шубы, сапоги гармошкой и и аксессуары – блестящий ободок, крупные бусы с серьгами и шапка-боярка.

«Befree – про свободу, индивидуальность и возможность выглядеть так, как ты хочешь. Именно это и показывает нам сериал «Комбинация». Хочешь петь? Пой! Хочешь носить стразы со спортивным костюмом? Почему бы и нет! Думаю, что это настоящий мэтч! Мы говорим на одном языке, и это важно», – рассказала куратор направления Befree Co:Create Ира Матвеева.

В лукбуке создана атмосфера гримерной - это декорация, в которой модели готовятся к выходу на сцену и позируют фотографу. Бигуди, синие тени и кассеты на полу символизируют эстетику 1990-х, которая сейчас переживает ренессанс.

«Вещи в духе девяностых мы уравновесили актуальными силуэтами, фактурами и цветами, чтобы визуально не уйти в тематическую вечеринку (хотя так тоже можно!). А ещё много экспериментировали: например, обнаружили на съёмке сразу две шапки и решили использовать их как погоны на кардигане. Я уверена: абсолютно у любой вещи могут быть неочевидные варианты стилизации, не бойтесь пробовать!», – поделилась стилист съёмки Ася Пилова.

Источник фото: Befree