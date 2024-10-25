С 24 октября по 27 ноября российский ритейлер Lamoda Sport объявил месяц стилистов. В течение четырех недель во флагманском магазине на Кузнецком мосту в Москве все покупатели смогут получить консультации профессиональных стилистов по пятницам и выходным.

Стилисты разбираются в современных тенденциях и могут подобрать одежду и обувь, которые идеально впишутся в любой образ жизни. Также на консультации гостям магазина расскажут о необычных сочетаниях и модных лайфхаках.

На консультации вы также узнаете о необычных сочетаниях и модных флайхаках.

В ассортименте Lamoda Sport представлены кроссовки от Yeezy, The North Face и New Balance.

Это не первый проект Lamoda Sport во флагманском магазине на Кузнецком Мосту. До этого здесь проходила ночная распродажа Yeezy и кастомизация кроссовок совместно с брендом аксессуаров Viva La Vika.

Источник фото: Lamoda