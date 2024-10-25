Производственное подразделение «Яндекса» «Яндекс Фабрика» запустило бренд базовой одежды Muted. В первую осенне-зимнюю коллекцию вошли футболки, рубашки, лонгсливы, толстовки, худи, джемперы, брюки и шерповые куртки. Продукция уже доступна на «Яндекс Маркете».

При создании коллекции дизайнеры и конструкторы отдали предпочтение функциональным, комфортным материалам и интересным фактурам. Например, в линейку вошли вещи из нескольких видов хлопка, в том числе хлопка с водоотталкивающим и peqch-эффектом (бархатистая поверхность). Есть также одежда, окрашенные по технологии garment dye, и модели из модала - ткани, изготовленной из эвкалиптового дерева.

Чтобы легко сочетать с другими предметами гардероба, первая коллекция бренда выполнена в натуральных оттенках. Команда разработала авторский принт, также вдохновленный природой. Всего в первой коллекции 48 моделей, каждая из которых представлена в разных цветах.

Как сообщает пресс-служба компании, запуск бренда Muted - это ответ на растущий спрос на рынке электронной коммерции в целом и в секторе моды в частности, одной из самых быстрорастущих категорий на рынке: по итогам первого полугодия 2024 года в категории «Одежда, обувь, Аксессуары» в 2,5 раза увеличилось количество заказов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В будущем «Яндекс Фабрика» планирует расширить ассортимент брендов и продавать одежду не только на «Яндекс Маркете», но и на других платформах. Команда уже работает над весенне-летней коллекцией и планирует пополнять ассортимент каждый сезон.

Источник фото: Muted