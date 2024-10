Модель Алеся Кафельниковаа стала лицом осеннего лукбука мультибрендовой сети бутиков NO ONE. Главным вдохновением для съемки стало итальянское современное искусство.

Абстракционизм арт-группы «Форма 1» лег в основу образа из куртки Seventy и босоножек Casadei, а пейзажи Джорджо де Кирико вдохновили блузки Seafarer, кожаные сумки Lancaster и туфли Le Silla. Алеся также примерила туфли-лодочки от Principe di Bologna, пальто из экокожи, брюки, футболки и комбинации Iceberg.

Для исследований альпийского лэнд-арта в NO ONE можно найти изделия в стиле аprès-ski: утепленный пуховик Diesel с воротником-стойкой, замшевая куртка Principe di Bologna и рюкзак Sprayground. В качестве обуви для экспедиций команда NO ONE рекомендует ботинки Voile Blanche с подкладкой из овчины и кожаные ботинки Doucal с нескользящей резиновой подошвой, а в качестве аксессуаров - капюшоны Canoe.

Источник фото: NO ONE