ИД «Коммерсантъ» пригласил представителей бизнеса, креативных индустрий и медиа на конференцию «Экономика впечатлений: женский взгляд», которая пройдет 25 апреля 2025 года в музее «Собрание» (ул. Солянка, д. 16). Мероприятие станет ключевой дискуссионной площадкой для обсуждения тренда, перевернувшего рынок: сегодня успех компаний определяют не товары, а эмоции, которые они дарят клиентам.

Почему впечатления — это «новая нефть»?

Глобальный тренд на экономику переживаний уже диктует правила игры. Технологии, растущая конкуренция и повышение благосостояния заставляют бренды искать способы завоевать не кошельки, а сердца аудитории. Особенно женщин — они остаются главными потребителями, формирующими спрос. «Компании, которые научились превращать продукт в эмоцию, показывают рекордные результаты. Речь о том, чтобы создавать истории, а не просто продавать», — отмечают организаторы.

О чем будут говорить?

В фокусе конференции — практические кейсы и стратегии:

Как перейти от продукта к впечатлению и оставаться аутентичным?

Какие эмоции резонируют с аудиторией в 2025 году?

Чего ждут женщины как ключевые клиенты?

Как удержаться на волне трендов и не потерять конкурентоспособность?

Звездные спикеры: от моды до арт-индустрии

Своим опытом поделятся топ-менеджеры и визионеры:

Любовь Маляревская (гендиректор «Русской Медиагруппы») — о медиа как платформе для эмоционального вовлечения;

(гендиректор «Русской Медиагруппы») — о медиа как платформе для эмоционального вовлечения; Андрей Бурматиков (креативный директор Alena Akhmadullina) — о том, как мода превращает показы в иммерсивные шоу;

(креативный директор Alena Akhmadullina) — о том, как мода превращает показы в иммерсивные шоу; Алина Крюкова (основатель a—s—t—r—a gallery) — о синтезе искусства и коммерции;

(основатель a—s—t—r—a gallery) — о синтезе искусства и коммерции; Екатерина Зинченко (основатель Pure Sense) — о парфюмерии как «архитекторе воспоминаний».

После деловой части гостей ждет эксклюзив: закрытый показ коллекции музея «Собрание», где шедевры искусства станут метафорой диалога между прошлым и будущим экономики впечатлений.