ИД «Коммерсантъ» пригласил представителей бизнеса, креативных индустрий и медиа на конференцию «Экономика впечатлений: женский взгляд», которая пройдет 25 апреля 2025 года в музее «Собрание» (ул. Солянка, д. 16). Мероприятие станет ключевой дискуссионной площадкой для обсуждения тренда, перевернувшего рынок: сегодня успех компаний определяют не товары, а эмоции, которые они дарят клиентам.
Почему впечатления — это «новая нефть»?
Глобальный тренд на экономику переживаний уже диктует правила игры. Технологии, растущая конкуренция и повышение благосостояния заставляют бренды искать способы завоевать не кошельки, а сердца аудитории. Особенно женщин — они остаются главными потребителями, формирующими спрос. «Компании, которые научились превращать продукт в эмоцию, показывают рекордные результаты. Речь о том, чтобы создавать истории, а не просто продавать», — отмечают организаторы.
О чем будут говорить?
В фокусе конференции — практические кейсы и стратегии:
- Как перейти от продукта к впечатлению и оставаться аутентичным?
- Какие эмоции резонируют с аудиторией в 2025 году?
- Чего ждут женщины как ключевые клиенты?
- Как удержаться на волне трендов и не потерять конкурентоспособность?
Звездные спикеры: от моды до арт-индустрии
Своим опытом поделятся топ-менеджеры и визионеры:
- Любовь Маляревская (гендиректор «Русской Медиагруппы») — о медиа как платформе для эмоционального вовлечения;
- Андрей Бурматиков (креативный директор Alena Akhmadullina) — о том, как мода превращает показы в иммерсивные шоу;
- Алина Крюкова (основатель a—s—t—r—a gallery) — о синтезе искусства и коммерции;
- Екатерина Зинченко (основатель Pure Sense) — о парфюмерии как «архитекторе воспоминаний».
После деловой части гостей ждет эксклюзив: закрытый показ коллекции музея «Собрание», где шедевры искусства станут метафорой диалога между прошлым и будущим экономики впечатлений.