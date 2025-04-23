В столичном кинотеатре «Пионер» Центр современного искусства «Креадор» торжественно открыл выставку «Мы и Майя».

«Мы» — это современные художники, зрители, танцовщики, интерпретирующие балет через призму: живописи, скульптуры, инсталляций, фотографии и литературы.

«Майя» — символ вечного идеала, недостижимого совершенства, но также и живой, страстной личности, чье искусство продолжает всех нас вдохновлять».

В церемонии открытия выставки «Мы и Майя», посвященной осмыслению наследия великой балерины Майи Плисецкой через современное искусство, приняли участие премьер Большого Театра Денис Родькин, и.о. ректора Академии — проректор МГИМО Сергей Шитьков, журналист Вадим Верник, директор Продюсерского центра «БеллАрт» Валентина Михалевская, проректор Дипломатической академии Дина Салюкова, представители дипломатических миссий. Среди почетных гостей были представители Посольства Республики Беларусь, Посольства Доминиканской Республики, Посольства Йеменской Республики, Посольства Мексиканских Соединенных Штатов, Посольства ОАЭ, Посольства Государства Палестина, Посольства Республики Сербии, Посольства Сирии, Посольства Туркменистана и Посольства Республики Филиппины.

Особенным моментом вечера стало выступление Вадима Верника, известного журналиста и автора книги «Майя Плисецкая. Пять дней с легендой». Он поделился с гостями пронзительными воспоминаниями о личных встречах с балериной, раскрыв редкие, почти исповедальные моменты, в которых величие Плисецкой переплеталось с ее человеческой теплотой и невероятной силой духа.

Абдували Усманов, организатор выставки и основатель ЦСИ «Креадор» сказал: «Майя Плисецкая воплощает самую суть русского балета, оставив после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять артистов разных поколений. Этим проектом мы открываем серию мероприятий к 100-летнему юбилею великой балерины. Её уникальная техника, выразительность и харизма сделали её символом не только для балета, но и для всего искусства в целом. Наше название «Сreador» в переводе с испанского означает «творец». Это подчеркивает важность творческого процесса и культурного диалога, в котором участвует наш центр современного искусства».

На выставке «Мы и Майя» представлены работы 14 авторов. Это художники: Анна Абидина, Елена Каллистова, Ирина Куколкина, Алина Михайленко, Екатерина Мищенко, Ирина Сенцова, Олег Тыркин, Мария Чубарова, Елизавета Яшина, Sara Gaster и скульпторы Елена Коваль, Вадим Кириллов, Нина Кухтевич, Ольга Аронова.

В период работы выставки запланированы творческие встречи с художниками, мастер классы и лекции.

Партнеры: Кинотеатр «Пионер», Центр культурной дипломатии на базе Дипломатической академии МИДа России, компания «Винотерра» - проводник от терруара до бокала, торговая марка «Оку-Оку» - голубые глазные капли, верные помощники ясного взора на искусство.

Работа выставки:

18 апреля -17 мая 2025

С 10:00 до 22:00,

Вход свободный