3dplatforma.ru и Культурно-просветительский фонд «Магия моды» заканчивают работу над первым виртуальным 3D-музеем костюмов великого русского модельера Н.П. Ламановой и ее соратниц. Проект, включающий 45 костюмов в формате 3D-визуализаций, посвящается гению русской моды в преддверии ее юбилея в 2026 году (1861-1941).

Надежда Петровна Ламанова – главная героиня русской моды, творившая в России на сломе двух эпох (1861-1941).

«В 2026-м исполнится 10 лет нашему фонду — центру притяжения талантов и единомышленников. Все началось в 2016-м, с призыва к поклонникам гения русской моды Надежды Петровны Ламановой — воссоздать некоторые шедевры из ее несохранившегося наследия. Откликнулись добровольцы со всей страны. В результате, за свои средства союз создал 25 реконструкций костюмов русского мэтра. 26 декабря 2016 года все эти ансамбли были представлены в Москве на юбилейной выставке «Гений в юбке» в честь 155-летия ее рождения. Теперь день рождения Н.П. Ламановой мы празднуем и как день рождения нашего фонда», — прокомментировала президент фонда «Магия моды» Наталия Борисовна Козлова.

«Формат виртуального 3D-музея позволяет современно и доступно представить наследие Надежды Петровны. Безусловно, применение новых технологий визуализации привлечет интерес молодежной аудитории к проекту и представленные работы станут источником вдохновения молодых дизайнеров. С нетерпением жду открытия!», — прокомментировал генеральный директор «3D Платформы» Константин Попов.