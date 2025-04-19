Во время Московской недели моды 2025 (Весна) на подиуме Старого Гостиного двора модной выставки Fashion Style Russia 2025 прошла Премия Журнала «Богема» / La Boheme Awards по итогам 2024 г. Журнал «Богема» — официальный информационный партнер Московской недели моды. Перед премией состоялась Программа Международного кинофестиваля Журнала "Богема" / La Boheme Awards 2025.

Премия Журнала «Богема» / La Boheme Awards — это профессиональное и культурное мероприятие, проводящееся на территории России (ISNI: 0000 0005 1267 2223). Премия Журнала «Богема» / La Boheme Awards является Системой добровольной сертификации ООО «Москластер» (издатель Журнала «Богема») и зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) в Едином государственном реестре систем добровольной сертификации Российской Федерации 2 декабря 2019 г., регистрационный № РОСС RU.З2168.04СБА0. Входит в крупнейшее научное исследование модных премий в России.

Вручение первой Премии проходило на Estet Fashion Week в ноябре 2018 года, в 2021 году она закрывала Неделю трикотажной моды в Москве, в 2022 г. прошла в Инновационном центре «Skolkovo» в рамках большого Moscow Fashion Fair (MFF), а также в рамках Neva Fashion Week в городе Санкт-Петербург; в 2024 году в Крокус Экспо – на выставке Fashion Style Russia.

Лауреатами премии по итогам 2024 г. стали:

Дизайнер — Игорь Гуляев (IGOR GULYAEV);

Актриса — Чурсина Людмила Алексеевна;

Режиссер — Хотиненко Владимир Иванович;

Музыкальная группа — группа Plazma (состав: Роман Черницын, Максим Постельный, Концертный директор — Гульнара Асадова);

Руководитель – Палинова Наталья Владимировна, Russian Music Box и Music Box Gold;

Продюсер — Шалахов Андрей Александрович;

Директор музейно-выставочного центра — Попова Юлия Анатольевна, директор «Галереи Slava Zaitsev», АО «Московский Дом моды Вячеслава Зайцева»;

Продюсерская компания – Soroka production, руководитель Сорокин Артём Викторович;

Фэшн-ивент — TOP-100 самых стильных по версии FashionTV, продюсер Андрей Шалахов;

Продюсер модных проектов – Екатерина Иванюшкина, Neva Fashion Week (г. Санкт-Петербург);

Модель – AnnaBelle Nilsen;

Руководитель образовательного процесса в организации — Головкина Елена Николаевна, АНО ВО ГИТР;

Студент высшего образовательного учреждения в сфере культуры – Соборова Анна Марковна, АНО ВО ГИТР;

Организатор недели моды — Екатерина Иванюшкина, Neva Fashion Week (г. Санкт-Петербург);

Журналист — Бибиков Антон, Music Box (посмертно);

Информационный партнер мероприятия:

Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru;

Информационное агентство «РИА Мода», Главный редактор Валентина Кузнецова, https://riamoda.ru/;

Фэшн-шоу – Rina Collection, коллекция «Enigma» на Azerbaijan Fashion Week (Азербайджан);

Фэшн-шоу – Rina Collection, коллекция «Enigma» на TAJIKISTAN FASHION WEEK (Таджикистан);

Художник-гример — Архипова Наталья Александровна;

Бьюти-партнер мероприятия — Премия в области красоты и здоровья «Грация», руководитель Александр Телюкин;

Дизайнер с лучшей коллекцией одежды – Rina Collection, коллекция «Enigma» на TAJIKISTAN FASHION WEEK (Таджикистан);

Артист-вокалист – Айгюн Алескер кызы Кязимова (азерб. Aygün Ələsgər qızı Kazımova), народная артистка Азербайджана;

Заслуженный деятель в области моды – Журналист Наталия Борисовна Козлова, Фонд «Магия Моды»;

Партнер — Александра Сакаева, Fashion Style Russia;

Открытие года — Playboy Belarus (https://playboy.com.by/) — lifestyle журнал;

Выставка — Международная выставка легкой промышленности «FASHION STYLE RUSSIA» (Россия).

Видео (с объёмным звуком Dolby Digital 5.1): https://www.youtube.com/watch?v=g70dXlT6J2M

Панорама: https://www.youtube.com/shorts/Nue7biSfV8c

Расписание модной выставки https://fashionexpo.ru/program#!/tab/544550888-3

Фото: https://vk.com/album-174007900_306562534

Партнеры мероприятия: Ассоциация «Палата Текстиля и Моды», Ассоциация содействия развитию индустрии моды «Недели Mоды» , РИА «МОДА» , Журнал «Крестьянка» .

Информационные партнеры мероприятия: СМИ АртМосковия, News-w.org , moda.ru

Телеканалы: Music Box Gold, FashionTV.

Beauty-партнер: Лошадиная сила.