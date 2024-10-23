Осенняя капсула Tres Chic представляет собой сочетание удобной классики и непринужденного спортивного стиля, а фоном для образов послужили улицы Парижа.

В коллекцию вошли трикотажные платья свободных приталенных силуэтов, более расслабленный total look с прилегающими водолазками с фактурными складками, модный серо-бежевый твидовый костюм, состоящий из короткого жакета и юбки, платья с перьями и многое другое.

Коллекция выполнена в классической осенней палитре: коричневые, серые, оливковые оттенки, мягкий бежевый и горчичный.

Elis Fashion Rus - российская компания, которая производит и распространяет бренды женской и мужской одежды Elis, Lalis и 20Line.Elis - это женская одежда 42-50 размеров, Laris - 46-56 размеров, 20Line - 48-58 размеров. У компании пять собственных фабрик и более 200 розничных точек.

Фото предоставлены компанией.