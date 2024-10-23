Ювелирная сеть «585*Золотой» провела анализ продаж обручальных колец и популярных моделей в период свадебного сезона с апреля по октябрь.

Согласно исследованию, продажи обручальных колец в свадебный сезон 2024 года выросли на 6% по сравнению с предыдущим годом. Отдел анализа и прогнозирования отметил, что за этот период более 54 000 пар приобрели золотые кольца «585*Золотой», 82% из которых были куплены в летние месяцы. Около 13% молодоженов выбрали для своего торжества золотое кольцо «585*Золотой».

В этом году наибольшей популярностью пользовались гладкие кольца шириной 2-5 мм из красного золота 585 и 375 пробы и серебра 925 пробы. Более широкие модели с гравировкой и классической формы также стали лидерами продаж. Гладкие узкие модели с миниатюрными бриллиантами также возглавили список.

Как отмечают стилисты «585*Золотой» , такой выбор обусловлен тенденцией к универсальности и минимализму. Кольца легко сочетаются с самыми разными стилями и подходят для молодоженов, ценящих традиции. Они долговечны и подчеркивают прочность брака.

В свадебный сезон больше всего колец было куплено в Санкт-Петербурге (17 883 рубля), Новосибирске (22 067 рублей), Москве (21 069 рублей), Ростове-на-Дону (22 529 рублей) и Екатеринбурге (18 629 рублей). Самая высокая средняя стоимость чека была зафиксирована в Выборге (31 405 рублей).

Средний чек в категории обручальных колец во время российского свадебного сезона составил 20 932 рубля, увеличившись на 17% по сравнению с прошлым годом. Эксперты считают, что это связано с ростом цен на золото в 2023-2024 годах, однако динамика среднего чека в категории обручальных колец ниже, чем у золота в целом. В сети представлено 2 000 различных обручальных колец разнообразного дизайна и размера, что позволяет невестам и женихам выбрать оптимальное сочетание моделей и фактур.

Фото предоставлено компанией.