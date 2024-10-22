Baon Premium и Lamoda представляют новую коллекцию, основанную на сдержанном минимализме, графичной цветовой палитре и тщательноcть исполнения. Эта коллаборация отражает концепцию Dressing Detox и напоминает нам, что образ не обязательно должен быть сложным.

Коллекция также отражает тенденцию «длинных» вещей и фокусируется как на силуэте, так и на цветовой палитре. Основными моделями стали брючные и юбочные костюмы из шерстяной фланели в полоску, сарафаны с отворотами, а также легкие, длинные и короткие пуховики с большим количеством гусиного пуха. Монохромные минималистичные водолазки, кардиганы и твинсеты выполнены из тонкой мериносовой шерсти и кашемира.

Благородная монохромная цветовая палитра продолжает тему Dressing Detox: от базового черного, серого, молочно-кремового, бежевого меланжа, глубокого синего и коричневого до мягких желтых и успокаивающих розовых акцентов.

BAON – российский бренд повседневной и верхней одежды для мужчин, женщин и детей. BAON создаёт одежду, которая выглядит элегантно, красиво, даёт почувствовать себя непринуждённо и естественно вне зависимости от настроения и ситуации.

Фотографии предоставлены компанией.