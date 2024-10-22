В коллекции представлены женственные силуэты, истинно итальянский дизайн, традиционные технические решения и функциональные детали.

В коллекцию вошли элегантные пальто, вельветовые куртки Geox Loisia с вместительными прорезными карманами, ветрозащитными клипсами и съемными нейлоновыми капюшонами, представленные в трех цветах (небесно-голубой, джем из лепестков роз и золотистый бисквит), базовые черный, белый и бежевые ультралегкие и пуховые куртки, пуховик Geox Tahina с премиальным пуховым наполнителем и водоотталкивающей обработкой, жилет Geox Damiana с плотным воротником-стойкой и необычной фигурной строчкой.

Geox - итальянский производитель одежды, обуви и аксессуаров, основанный в 1995 году Марио Моретти Полегато. Продукция Geox продается по всему миру в 745 магазинах с прямым управлением и более чем в 9000 мультибрендовых магазинах. В России работает 80 фирменных магазинов.

Фото предоставлены компанией.