В новую осеннюю коллекцию Sevenworlds вошли украшения, вдохновленные культурой и этническими особенностями разных стран, а также футляры для бережного хранения изделий.

В коллекцию вошли серьги Amazon, выполненные в виде изящных копий, серьги Hopi, в которых символы культуры коренных американцев воплощены в локонах и косах девушек хопи, серьги Ambi, вдохновленные мозамбикскими рубинами, серьги Quechua II, отразившие богатое наследие народа кечуа и образующие единое целое, если сложить их вместе.

Кулон Kubachi вдохновлен работой мастеров-оружейников и ювелиров из дагестанского села Кубачи и предлагается с гранатовыми или малахитовыми бусинами. Подвеска Amazig выполнена в форме треугольника - важного символа в культуре амазигов (африканских берберов). Браслеты Sevenworlds представлены в двух разновидностях: завязанный и в виде отдельных компонентов – нити и подвески.

Sevenworlds также выпускает дорожные футляры и мотки с уникальными принтами, чтобы сохранить свои изделия в безопасности во время путешествий. Тревел-чехлы – компактные и стильные футляры с внутренней отделкой из мягкой натуральной замши. Хэнки – миниатюрные платки без лент для оборачивания и защиты мелких легко царапающихся предметов. На выбор представлено несколько принтов: репродукции известных картин, диджитал-изображения и принты, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Источник фото: Sevenworlds