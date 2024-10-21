Российский обувной бренд Ekonika и архитектурная студия EDxxKAT представят совместную инсталляцию «Синяя комната» в рамках 12-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в Москве с 25 по 27 октября.

Концепция арт-проета «Синяя комната» основана на фирменном оттенке Blue River, названной в честь цветовой гаммы мира воды, планеты и мира героини Ekonika.

В центре внимания - собирательный образ современной девушки, которая каждый день бросает вызов своему стилю, но никогда не теряет своей индивидуальности.

В пространстве комнаты девушка выстраивает собственную вселенную: с порядком и хаосом, законами и загадками, динамикой и стабильностью.

Для этого проекта Эдуард Елемчук и Екатерина Пятицкая, основатели студии EDxxKAT, создали эксклюзивные предметы мебели: шкаф-капсулу, столик-трюмо, а также кресло из серии Alien и диван — все небесно-синего цвета, со скругленными формами и необычными пропорциями. Для поддержки ощущения живого пространства Ekonika создала обувь, сумки и аксессуары.

«В арт-направлении мы двигаемся поступательно, — прокомментировала директор по маркетинговым коммуникациям марки Ekonika Юлия Булгакова. — Наш первый шаг — сотрудничество с архитектурной студией EDxxKAT в рамках международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. Нам было важно дать возможность команде EDxxKAT реализовать творческие идеи на стыке дизайна и моды без ограничений. В результате родилось уникальное пространство „Синяя комната“, где можно почувствовать, как замедляется время и мода становится частью повседневной жизни».

Источник фото: Ekonika