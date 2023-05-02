Каждой из нас хочется, чтобы наша свадьба была идеальна даже в мелочах: тонких бретельках, нежных кружевах, полупрозрачных сеточках. Ведь каждая деталь нашего образа и торжества задает настрой и особую магию дня. Помочь вам в подготовке может бренд французского белья, купальников и одежды Marc & André. Важные детали он возьмет на себя, а вы сможете беззаботно наслаждаться праздником, зная, что вы и ваше белье идеальны.

Бюстгальтеры и трусики из коллекции “Fanfar”

Бра и трусики этой восхитительной коллекции прекрасно подойдут для утренней фотосессии невесты и станут шикарным секретом, скрытым под свадебным платьем. Оригинальный крой, тончайшие материалы, трогательное участие мягкого кружева, благородный бежевый оттенок и нежные кокетки, напоминающие крылья ангела, создадут блистательный образ, достойный самых бурных оваций.

Бра представлены в трех вариациях: топ с мягкой чашкой и два бюстгальтера на каркасной поддержке. Модели подарят своим владелицам комфорт в течение всего торжественного и важного дня. Также в коллекцию вошли три вида кружевных трусиков: стринги, бразилиана и трусики-шортики. Эта серия – настоящая находка для той, которая готова блистать!

Шелковая ночная сорочка из коллекции "Eden Silk"

Оформите важнейший день вашей жизни в нежную рамку из роскоши – начните его с пробуждения в ночной сорочке ночной сорочке из коллекции «Eden Silk» и завершите его, окунувшись в невесомость настоящего шелка. Гладкая шелковая сорочка ощущается на теле, словно прикосновение лепестков цветов райского сада и создает нежное настроение. Благодаря полуприлегающему силуэту, тонким регулируемым бретелям и длине до середины бедра, сорочка не только удобна, но и подчеркивает достоинства фигуры.

Короткое кимоно на поясе из коллекции Silk Moon

Шелковое кимоно, сочетающее в себе современность и бесконечную классику, просто создано для роскошного отдыха после насыщенного и яркого дня. После торжества смените платье невесты на это белоснежное кимоно, и оно окутает вас нежностью и мягкостью. В комплекте с элегантным кимоно на поясе идут короткие шортики, отделанные по нижнему краю невесомым кружевом. Возьмите эту пару в свадебное путешествие, и она сделает дни вашего отдыха томными и незабываемыми.

Все коллекции представлены в бутиках Marc & André и на сайте бренда.

О бренде:

Marc & André – французское женское белье, купальники и одежда из натурального кашемира. С момента создания в 1995 году и до настоящего времени бренд специализируется на купальниках и пляжной одежде. А с 2007 года компания расширила свой ассортимент, и теперь является одним из признанных европейских производителей женского белья и одежды для отдыха из премиальных материалов.