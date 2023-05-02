В Москве на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин. Об этом сообщил Первый канал со ссылкой на его супругу.

«Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание», — говорится в сообщении телеканала.

В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью.

Российский кутюрье, заслуженный деятель искусств России Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Дизайнерская карьера Юдашкина началась в 1980-х годах. В 1986 году он с отличием окончил Московский индустриальный техникум, получив два диплома по программам «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика». Преддипломную практику проходил в Московском доме моды у модельера Вячеслава Зайцева. В 2002 году Юдашкин окончил Российский университет театрального искусства — ГИТИС по специальности «Театроведение» и «Театральный костюм».

Его первый модный показ состоялся в 1987 году, а уже в 1991 году он представил в Париже в рамках Недели высокой моды свою первую коллекцию — «Фаберже». Она была сделана ранее в 1987 году и состояла из 150 моделей. В 1994 году бренд Valentin Yudashkin запустил первую коллекцию pret-a-porter, а в 1996-м — модный дом получил статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды.

В 1994 и 1996 годах Юдашкин создал костюмы для российской олимпийской сборной для Игр в Лиллехаммере и Атланте, а позже разработал формы мужской и женской футбольных сборных России. А в 2008 году участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих Вооруженных сил России.

Работы Валентина Юдашкина хранятся в Музее костюма Лувра, Музее Метрополитен в Нью-Йорке, в Калифорнийском музее моды, а также в Государственном Историческом музее в Москве. В 1999 году модельер получил звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной моды, а в 2008 году был награжден орденом Почета за большой вклад в отечественную культуру и развитие российской моды. Кроме того, в 2007 году он получил звание Кавалера ордена искусств и литературы Франции, а в 2013-м был удостоен Орденом Почетного легиона «за усилия по укреплению российско-французских отношений, личный вклад в развитие культуры моды». Валентин Юдашкин являлся членом совета при президенте России по культуре и искусству.