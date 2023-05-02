Накануне, 26 апреля, в рамках 45-го ММКФ состоялся традиционный модный вечер Благотворительного фонда «Русский Силуэт». Местом проведения стал легендарный музей «Собрание» Давида Якобашвили.

В окружении одной из крупнейших частных коллекций мирового культурного значения «Русский Силуэт» вновь объединил в одном пространстве два направления искусства — моду и кинематограф, подарив гостям вечера незабываемые эмоции и вдохновив на новые творческие свершения.

Гостей этого особенного праздника красоты и искусства приветствовали Президент ММКФ Никита Михалков, Президент Фонда Татьяна Михалкова и учредитель Фонда Александр Митрошенков.

Никита Михалков: «Московский международный кинофестиваль жив вместе с «Русским Силуэтом». То, что сегодня здесь так много людей, то, что каждый фестиваль мы имеем возможность увидеть работы молодых дизайнеров, это все вселяет огромную надежду. Это настоящее искусство и я всегда с большим удовольствием наблюдаю за подобными показами и завидую таланту и фантазии дизайнеров. Я поздравляю всех нас с этим чудесным модным вечером в рамках 45-го ММКФ!»

Татьяна Михалкова: «Наш вечер стал уже доброй традицией. Это праздник весны, моды, дизайна и кино. Кино — это сложный процесс, в котором участвует большое количество людей, но художник по костюмам при этом всегда находится вне кадра, и сегодня мы решили «показать» его крупным планом.»

Александр Митрошенков: «Каждый год Татьяна Михалкова пролетает тысячи километров, посещая самые маленькие города нашей страны, и находит молодые, яркие таланты. Главные звезды модной индустрии — выходцы из «Русского Силуэта». Все они нашли свой путь. Татьяна Михалкова сумела объединить много различных дизайнеров, труд которых сейчас оценен по достоинству. Можно уверенно сказать, что сегодня их время настало.»

Этим вечером гости оказались в центре настоящего исторического события и стали свидетелями сразу двух фееричных показов: от Модного Дома FIRDAWS, который возглавляет Айшат Кадырова и элегантного бренда авторства Татьяны Котеговой, которому уже более 30 лет.

Презентация роскошной коллекции Модного Дома FIRDAWS — первый подобный опыт в истории существования Фонда. В ходе вечера была представлена коллекция «Майста», а также эксклюзивные мужские мюридские костюмы и образы из линии Haute Couture в зоне Trend area.

Анна Калмыкова, директор Модного Дома FIRDAWS: «В первую очередь Модный Дом FIRDAWS искренне благодарит Татьяну Евгеньевну и Никиту Сергеевича Михалковых, а также Александра Митрошенкова за уникальное в своём роде мероприятие, где на подиуме встречаются кинометограф и мода. Для нас очень важно поддерживать творчество и развитие начинающих художников в сфере дизайна одежды. Мы безгранично счастливы быть частью этого знакового события!»

Не менее знаковым и эффектным стал показ невероятно элегантных образов, авторства петербургского модельера — символа безупречного стиля — Татьяны Котеговой. В рамках мероприятия кутюрье представила линию женских моделей, вдохновленную весенней атмосферой северной столицы нашей страны.

Татьяна Котегова: «Благодарю организаторов этого прекрасного вечера, который состоялся в рамках 45-го ММКФ, где были представлены невероятно талантливые коллекции юных модельеров, которые только начинают свой путь на дороге высокой моды!»

Также гости события стали зрителями дебютных показов молодых дизайнеров — финалистов конкурса «Русский Силуэт», которые были выбраны специально для вечера в рамках 45-го ММКФ. По традиции именно они открыли показ. Художник из Минска Павел Козин, победитель ХХХІ Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды» представил философскую коллекцию «Библиоклазм», которая стала одой всем непрочтенным книгам или реквием по уходящей эпохе бумажных носителей. Работа с тканями в технике «эффект горелых краев» позволила юному модельеру воссоздать имитацию сожженной книги, как «символа прощания» и перехода в век инноваций и технических возможностей. Этого удалось добиться с помощью специального нанесения акриловых красок. Коллекция привлекла внимание всех членов жюри конкурса и было принято единогласное решение о включении её в показ вечера. Александра Бологова из Курска предстала с колоритной капсулой «Сказ», в которой посредством ручной росписи ожили иллюстрации русского художника Ивана Билибина. Коллекция создала особую атмосферу, привнеся на подиум национальные традиции и культуру, подчеркнув женскую красоту и изящность. Представительница московского РГУ им. Косыгина — Алина Кузнецова познакомила гостей вечера с линейкой изысканных пальто «Она», в органическом колорите и изящных линиях которых читается утонченное внимание к внутреннему миру интроверта. Потомственный модельер в нескольких московских поколениях сумела создать образы, которые стали средством эмпатии к вселенной.

В качестве моделей на подиум вышли популярные актрисы и актеры театра и кино, а также представители эстрады и телевидения: Мирослава Карпович («All inclusive, или Все включено», «Корпоратив» и др.), Евгения Ярушникова («Бармен», «Жизнь по вызову» и др.), Анна Банщикова («Ищейка», «Колдовское озеро» и др.), Яна Крайнова («Квест», «Контакт» и др.), Екатерина Молоховская («Молодежка», «Русские» и др.), Александр Мартынов («Универ. Новая общага», «Женщина в состоянии развода» и др.), Кузьма Сапрыкин («Спасите Колю!», «Отпуск» и др.), Ксения Гусева, Зара и многие другие.

Режиссером показа выступил Сергей Луковский, основатель модельной школы Lukovsky Model и автор многочисленных успешных модных дефиле.

Ведущей вечера стала лауреат премии ТЭФИ Татьяна Савина.

Среди гостей были замечены: Вячеслав Зайцев, Сергей Сысоев, Надежда Михалкова, Павел Гусев, Сергей Пластинин, Стивен Мао, Валерий Белгородский, Джемал Махмудов, Елена Север, Оксана Федорова, Светлана Астахова, Юрий Купер, Поля Полякова, Сергей Ефремов Юлия Барановская, Ольга Погодина, Мадонна Мур, Алиса Толкачева, Ирина Чайковская и многие другие. Также вечер посетили иностранные гости, в числе которых: Jing Leng, Tonantzin Garcia, Alexander Li, Sabrina Jane, Yan Zhou, Joel Nunez, Alireza Rofougaran и другие.

Музыкальным гостем стала талантливый автор и исполнитель поп-лирики Гузель Хасанова. Популярная российская певица открыла вечер своим хитом «Двое», а ее зажигательная композиция «Танцуй» стала ярким финалом мероприятия — песня сопровождала грандиозный проход 60 моделей, принявших участие в показах Модных Домов.