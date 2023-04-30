В воскресенье, 30 апреля, стало известно, что в Москве в возрасте 85 лет умер известный российский модельер Вячеслав (Слава) Зайцев. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По предварительным данным, он скончался в реанимации в больнице города Щелково из-за желудочного кровотечения

Вячеслав Зайцев (Кокурин) родился 2 марта 1938 года в Иваново (СССР). Его отец оказался во время войны в плену и был осужден после войны как "изменник родины", он вышел на свободу, когда сыну было 20 лет.

Выпускник Московского текстильного института, Зайцев стал художественным руководителем экспериментально-технического цеха Общесоюзного Дома Моделей одежды на Кузнецком мосту. Мировую известность дизайнер получил после публикации первых эскизов его коллекции в журнале Paris Match в 1963 году. Он предложил одевать советских женщины в телогрейки и юбки из ярких тканей и павловопосадских платков, а валенки расписал гуашью. В жизнь этот проект так и не воплотился. Пик карьеры Зайцева приходится на 80-90-е годы и первое десятилетие XXI века, в этот период он выпускает десятки модных коллекций.

Московский дом моды Вячеслава Зайцева вырос из небольшого ателье, куда он пришел работать в 1979 году. Спустя девять лет он стал его директором, а после создал собственный бренд и стал первым советским и российским модельером, получившим право показать свои модели на Неделях высокой моды в Париже.

В 2016 году Вячеславу Зайцеву был поставлен диагноз болезнь Паркинсона, из-за болезни начались проблемы с суставами. Впоследствии его состояние заметно ухудшилось. В последние годы он проживал в трехэтажном особняке и передвигался только на инвалидной коляске.

Редакция Moda.ru приносит соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича.