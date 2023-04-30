Ведущий новостной канал в области технологий ритейла Retail Technology Innovation Hub представил новую версию списка RTIH Top 100 Retail Tech Influencers List 2023. В него вошли 100 самых влиятельных экспертов, имеющих большой опыт и знания в сфере розничной технологии и являющиеся лидерами в своих областях. В этом списке представлены как отдельные эксперты, так и компании, которые занимаются разработкой и внедрением технологий в ритейле.

Как отмечают составители списка, пандемия Covid-19 привела к кардинальным изменениям в покупательских привычках, что отразилось в появлении магазинов самообслуживания без касс, автоматизации цепочки поставок, развитии служб быстрой доставки и распространении метавселенных в ритейле. Перечисленные инновации требуют новых способов решения возникающих в ритейле проблем и квалифицированных специалистов, которые могут проводить цифровую трансформацию бизнеса и разрабатывать систему многоканальных продаж.

В частности, среди них есть такие эксперты, как Дуглас Батлер (Douglas Butler), который является директором по продажам и маркетингу в компании RetailNext. Он имеет более 25 лет опыта работы в области розничных технологий и считается одним из самых влиятельных специалистов в этой области.

В списке можно найти имя Роберта Хетзела (Robert Hetzel), который является главным исполнительным директором компании ScanSource POS and Barcode. Обладая 20-летним опытом работы в сфере ритейла, он является экспертом в области автоматизации и управления запасами.

В RTIH Top 100 Retail Tech Influencers List 2023 вошел и наше соотечественник – генеральный директор ICOL Group по Италии, основатель компании ELSE Corp и эксперт Кластера РАЭК Fashion Tech Андрей Голуб (Fashion ID: https://fashionleaders.ru/id34711/). Революционер fashion-индустрии, одним из первых в мире он доказал, что в моде есть место искусственному интеллекту и цифровым технологиям, и рассказал, как ими нужно пользоваться.

Среди компаний, представленных в рейтинге, следует отметить такие как IBM, которая занимается разработкой и внедрением технологий и решений для розничной торговли, а также компания NVIDIA, считающаяся лидером в области разработки и производства графических процессоров.

Специалисты Retail Technology Innovation Hub обновляют список из самых влиятельных и опытных экспертов в области розничной технологии RTIH Top 100 Retail Tech Influencers List каждый год, что позволяет ему оставаться актуальным даже в контексте стремительно меняющейся макроэкономической среды, в которой мы оказались сегодня.