В новом сезоне скандинавский бренд Finn Flare впервые выпустил линию женских костюмов. В нее вошли универсальные модели свободного кроя: двубортные и однобортные жакеты свободного силуэта, дополненные различными моделями брюк, прямыми и узкими, либо широкими.

Дизайнеры вдохновлялись мужской модой. «Стрелки на брюках мы специально дополнительно прострочили, чтобы образ всегда выглядел собранным, а жакеты украшены аккуратным воротником и лацканами. Новой классикой в костюмах становится оверсайз крой. А для тех, кто хочет разнообразия – в коллекции представлены жакеты с кокеткой на талии. Интерпретация на актуальный тренд классика+спорт», - рассказали в компании.

В основе коллекции однотонные пастельные или яркие насыщенные оттенки, которые подчеркивают или успокаивают сложный крой и форму.

Главными материалами новой линейки стали дышащие ткани, такие как лен, хлопок и поливискоза. Последний вариант отлично подойдет для тех, кто много времени проводит в дороге, так как костюм из поливискозы не требует особого ухода, не мнется и хорошо держит форму. Цветовая гамма варьируется от однотонных пастельных оттенков до более насыщенных.