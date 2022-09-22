Нет более легендарной модели скинни, чем модель Lee Scarlett.

Модель со средней посадкой плотно облегает ноги от бедра и идеально очерчивает рельеф сзади.

Lee Scarlett выполнены из классического безупречного темно-синий денима со средним содержанием эластана для свободы движений. Кроме того, окрашивание выполнено по технологии Crystal Clear с меньшим расходом воды и химикатов и без использования соли.

Образ дополняют отделка нитью цвета состаренного золота, медные пуговицы из переработанных материалов и черная жакроновая этикетка сзади.

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