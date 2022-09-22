ШкольнаяКрасавица.РФ — это современный проект с элементами классического воспитания детей, который прививает любовь к творчеству среди юных девочек, открывает двери в мир искусства, моды и медиа. В проекте девочек учат любви к труду и развивают интеллект и уверенность в себе.

В Самаре состоялась встреча с первыми участницами проекта таланта и творчества. На встрече присутствовали ученицы Самарских школ с 1 класса по 11 класс. Среди участниц выделились такие девочки как : Кузьмина Виктория, Палаткина Александра, Щетинина Валерия, Метелкина Божена, Свиридова Софья, Овакимян Анастасия, Митрофанова Варя, Люцканова Алена, Тайманкина Яна, Сидоркина Владлена, Софья Бабаева и многие другие юные леди.

Девочки обсуждали детское кино, книги, журналы. Школьницы активно участвовать в беседе, каждая сделала вывод, что за успехом стоит кропотливый труд. Девочки сделали фото на память, впереди их ожидает много новой и интересной информации о творческих профессиях. В программе проекта предусмотрена арт терапия, флористика, аналитика и многое другое. Девочки создадут наряды своими руками для фестиваля и подготовят творческие номера. Организаторы проекта АНО «Русская Культура» www.russcult.com , ограничили количество мест в проекте, на встрече присутствовала первая группа участниц. Финал проекта состоится в 2023г в марте и будет посвящен международному женскому дню.

Юные участницы приступили к подготовке к Гала-концерту. После подготовки девочек ждет событие, и красная ковровая дорожка, по которой они пойдут вместе со своими педагогами и представителями школы.

Генеральный партнёр проекта Аврора Молл: «Мы рады, что можем принимать участие в организации этого модного подросткового проекта, наши дети должны в юности видеть возможности открывать для себя новые навыки».

Проект поддерживают: www.rolf-lang.ru, OOO «Протехника», Русская Аналитическая школа, Фонд «Здоровый ребёнок», ЦДО СамГМУ, Фито-Лана, LVfamily.

Информационные партнёры проекта: Forbes women, Союз женских сил, MODA.RU, LOVE Радио 106,6, Глянцевый журнал «Free Team», портал R ONE, телеканал «Губерния», Федеральная службы новостей, портал Podium, портал «Президент», газета «Трудовая Доблесть», Комсомольская Правда.