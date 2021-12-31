Модель агентства H&A Мила Болиева станет хэдлайнером Международной выставки кожи и меха LESHOW ISTANBUL 2022, которая пройдёт в Стамбуле с 20 по 22 января наступающего года.

В 2016 году Мила получила титул 1 Вице Миссис Санкт-Петербург.

В 2017 уже поехала покорять международный конкурс в Европу, там взяла титул TOP of the World GRAND PRIX 2017, в 2018 титул в Каннах.

За свой большой опыт работы в Моделинге, работала с Клодом Тарантино (топ стилист марки L’Oréal), была лицом свадебного бренда Gabbiano.

Помимо того, что Мила продефилирует по подиуму крупнейшей выставки Стамбула , она представит свою коллекцию AMBIENT

«На создание своего бренда меня натолкнули как раз конкурсы красоты, а все потому, что ростом я 184 и очень сложно найти на себя красивое платье, стильный костюм, да вообщем одеваться стильно проблематично.

Так я создала свой бренд, который подходит высоким людям, ткани мы использует экошелк, экомех, экокожа, лаке. Эти ткани сохраняют жизнь «братьям нашим меньшим», не вредят природе, долговечны в носке, легки в уходе и комфортны для тела» - рассказывает Мила

Модельное агентство H&A, которое представляет модель, существует в Санкт-Петербурге не так давно, но уже насчитывает 13 филиалов в самом городе и его пригородах. Мила Болиева является не только моделью, но и директором одного из филиалов агентства.