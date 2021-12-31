Всемирно известный нидерландский бренд нижнего белья, домашней одежды и аксессуаров Hunkemöller открыл в России официальный онлайн-магазин с доставкой по всей стране.

Многочисленные линейки, составляющие коллекцию Hunkemöller, объединены прозрачным намеком на сексуальный дизайн и игривое настроение, отражающими ключевые качества героини бренда. Ориентир на уверенную в себе, не замечающую возраста и говорящую с миром на «ты» девушку прослеживается в каждом продукте Hunkemöller – как в базовой серии с говорящим названием Always Sexy, так и в утонченной премиальной линейке Noir и ультрасексуальной Private, в которую вошли бандажные боди, бюстье из эко-кожи, стрэпы и всевозможные аксессуары. Также в онлайн-магазине будет представлена новая линейка белья и одежды для спорта.

Лучшим подарком к Новому году станет коллекция Glamorama - воплощение женской сексуальности и яркой индивидуальности. Фантазийные корсеты, дерзкие бюстье, полупрозрачные боди и кружевные бралетты подойдут не только для горячих ночей, но и для дневного или праздничного образа, например, с джинсами или кожаными брюками.

Помимо команды Hunkemöller, к разработке коллекций постоянно привлекаются и модные девушки-музы бренда со всех концов света: Hunkemöller позволяет им проявить собственную индивидуальность и превращает дружественных селебрити и амбассадоров в настоящих дизайнеров. Особое внимание стоит обратить на коллекции в коллаборации с плюс-сайз топ-моделью Даниэль ван Грондель и американской актрисой кино и сериалов Люси Хейл.

Своей героиней и ролевой моделью Hunkemöller видит уверенных в себе и собственной привлекательности девушек, живущих по своим правилам - вне зависимости от возраста, цвета кожи и телосложения. В онлайн-магазине бренда можно будет найти не только нижнее белье для любого типа фигуры с широкой размерной сеткой от XXS до XXL, но и одежду, которую больше нельзя назвать домашней, так как в ней можно смело отправиться на прогулку, в клуб, бар или ресторан, чтобы вскружить всем голову.