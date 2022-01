Итальянский бренд Gucci планирует вернуться в официальное расписание Недели моды в Милане. Дом представит свою следующую осеннюю коллекцию в феврале 2022 года. Об этом заявил главный исполнительный директор Gucci Марко Биццари, выступая на 26-м саммите моды Pambianco. Он также добавил, что в следующем году бренд проведет 2 дополнительных показа: в конце весны и в сентябре, пишет Buro 24/7.

В последний раз Gucci принимал участие в Миланской неделе моды в феврале 2020-го с женской осенне-зимней коллекцией. Затем из-за пандемии коронавируса креативный директор Алессандро Микеле пропустил несколько сезонов, отдавая предпочтение другим форматам.

Так, коллекция Epilogue была показана онлайн. После дизайнер выпустил мини-сериал «Ouverture of Something That Never Ended» с весенними образами. Его режиссером выступил Гас Ван Сент, известный по фильмам «Аптечный ковбой» и «Мой личный штат Айдахо».

В начале ноября 2021 года бренд Gucci впервые за долгое время устроил физический показ весенней коллекции Gucci Love Parade. Шоу прошло на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе, а его главными звездами стали актеры Маколей Калкин и Джаред Лето, которые выступили в роли моделей показа, напоминает Insider UA.