В честь 27-летия коллекции помад Viva Glam MAC выпустил коллаборацию с фондом американского художника Кита Харинга, который работал в 1980-х годах.

«27-ю годовщину мы решили посвятить культовому художнику Киту Харингу, чтобы продолжить его миссию – с помощью визуального искусства способствовать положительным переменам и оказывать поддержку тем, кто остро нуждается в ней. Он был настоящим новатором, использовавшим свой талант для достижения важной цели. Он скоропостижно скончался в самый разгар эпидемии, однако мы гордимся тем, что его творчество и деятельность продолжают жить», – приводит Elle слова Джона Демси, председателя фонда MAC Viva Glam и президента группы компаний Estée Lauder Companies Inc.

Помады имеют матовое покрытие и представлены в ярких оттенках: ярко-красная Red Haring, синяя Canal Blue с перламутровыми микрочастицами и полупрозрачная желтая St. Marks Yellow. Оттенки можно смешивать между собой и получать новые, например фиолетовый, зеленый и оранжевый. Футляры и упаковки украшают рисунки Харинга в стиле поп-арт.

«Кит Харинг был добрым, дальновидным художником, активно использовавшим в своем творчестве символизм. При помощи минимального количества линий он рисовал главные атрибуты человеческой натуры – символы, понятные каждому», – рассказала Дебби Харри, бывший амбассадор M∙A∙C Viva Glam. «

С 1994 года кампания M∙A∙C Viva Glam собрала более 500 миллионов долларов США. 100% от продажи помад Viva Glam направляется на поддержку людей, страдающих ВИЧ и СПИДом.

Приобрести помады можно на сайте МAC. Стоимость одной составляет 19 долларов.