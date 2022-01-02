Loewe официально анонсировали выход капсульной коллекции совместно со знаменитой японской анимационной студией Ghibli. Это уже вторая совместная работа двух гигантов – первая коллаборация в начале года, посвященная мультфильму «Мой сосед Тоторо», оказалась невероятно успешной.

Как пишет Elle, в основу второй части своего продолжающегося сотрудничества Loewe лег легендарный мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» и множество его знаковых персонажей – от коварной старухи до трогательного паучка. Это сказочная история 10-летней девочки Тихиро Огино, перенесшейся в удивительный и страшный мир японских духов в попытке спасти своих родителей от проклятия, наложенного ведьмой по имени Юбаба.

В коллекцию войдут эксклюзивные предметы одежды и аксессуары: свитшоты, кардиганы и верхняя одежда, – а также игровая экипировка и безделушки. Пока что в Instagram бренда появились только тизеры коллекции – фрагменты сумок из кожи с аппликациями и текстиля с вышивокй, на которых можно увидеть разных персонажей «Унесенных призраками»: главную героиню Тихиро, крысу Бо, духа сажи Сусуватари и других, отмечает Esquire.

Капсула выйдет 7 января. Чтобы одному из первых узнать подробности Loewe x Spirited Away и получить ранний доступ к вещам, необходимо зарегистрироваться на веб-сайте бренда.