Американская компания Levi's, знаменитая на весь мир своей одеждой из денима, показала результат коллаборации с китайско-канадским брендом Clot. Источником вдохновения при создании коллекции стал символ 2022 года по китайскому календарю – Голубой тигр. Об этом пишет Hypebeast.

«Мы хотели создать что-то значимое для китайской культуры. Поэтому, получив возможность сотворить что-то в преддверии китайского Нового года, углубились в символизм этого события. Мне было очень интересно разрабатывать женскую часть этой коллекции, потому что можно зайти немного дальше, занимаясь одеждой для женщин», – приводит Buro 24/7 слова Эдисона Коон-Хэй Чена, основателя и креативного директора Clot

В линейку, созданную специально к восточному Новому году и озаглавленную как «Восток встречается с Западом», вошло порядка десяти вещей из голубого денима – от джинсовок до длинных юбок с высокими разрезами сзади – расцветкой в символичную тигровую полоску. Еще одна интересная деталь – классические китайские узлы вместо пуговиц.

Джинсовая коллекция CLOT x Levi's «Год тигра» поступит в продажу 14 января.