Elena Miro открывает новый сезон Осенней коллекцией, объединяющей в себе современный стиль, чувственный дизайн и изысканный крой, воплощенные в 4 модных концепциях, проходящих красной линией сквозь все капсулы коллекции: элегантном монохроме, акцентном декоре, роскошном трикотаже и культовых моделях бренда.

Цветовая палитра образов и ее вариативные комбинации определяют настроение коллекции: от благородных бежевого и молочного оттенков, транслирующих спокойствие и уверенность, до трендовых контрастных цветов, как фуксия и красный апельсин, наполняющих энергией и радостными эмоциями. Основными материалами коллекции выступают мягкие креп-шелк, атлас, вискоза и шерсть.

Коллекция Elena Miro Осень-2023 представлена несколькими цветовыми темами:

«Романтичная осень» с ее ключевым оттенком красный апельсин позволит начать сезон с правильным настроением, заряжая позитивной энергией и светом. Его насыщенность гармонично смягчают такие нейтральные и спокойные оттенки, как миндальный, серый и хаки. В капсулу вошли элегантное укороченное пальто из шерстяной ткани-дубле ручной работы, стеганые куртки и легкие пуховики из эко-нейлона, трикотажные изделия в классических составах и новых - на основе шелка и, конечно, брюки разнообразных фасонов. Украшением капсулы стал цветочный принт, который в этом сезоне приобрел новое прочтение в виде объемной и фактурной вышивки, создающей иллюзию трехмерности.

Капсула «Городская осень» возвращает на улицы чувственный принт анималье, укрощая его смелость изысканной интерпретацией на синем фоне. Бросить вызов “дикому” рисунку в коллекции способен не менее актуальный культовый принт – клетка, который появляется в коллекции на удлиненном жакете и элегантных прямых брюках. Эту капсулу отличают яркие трендовые оттенки фуксии и голубого атолла, которые предлагают собрать изысканный монохромный образ, а мягкий оттенок корицы и базового серого находят свое воплощение в деликатных тканях коллекции: кардиганах и джемперах из шерсти и мягкой эко-вискозы.

Современная мода стремится к простоте, и это доказывает тренд на «тихую роскошь», который дизайнеры Elena Miro воплотили в капсуле «Мягкая осень». Лаконичность и простота кроя, премиальный трикотаж, натуральные оттенки бежевого, молочного и слоновой кости – эта капсула создана, чтобы подчеркнуть утонченный и элегантный стиль вне времени. Нотку оригинальности и свежести в капсулу добавляют золотистый оттенок оливкового масла и акцентный декор в виде ручной вышивки кристаллами, стразами и камнями.

Завершает осенний променад соблазнительная и интригующая вечерняя капсула «Страстная осень». Её ключевым изделием выступает вечернее платье в насыщенном карминовом красном цвете – культовая модель бренда в новом прочтении, транслирующая его главную миссию - подчеркнуть женственность и чувственность каждой женщины!