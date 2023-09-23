Наверняка, все слышали о таком магазине одежды, как секонд-хенд, но у каждого к нему особенное отношение: кто-то его отрицает и не понимает, кто-то уважает и восхищается, а кто-то считает, что стоит обращается к нему только поострой необходимости. Так или иначе, секонд-хенд – это отрасль модной индустрии, не просто странное место с множеством старых вещей, это целый мир одежды, который может повлиять нанаше будущее.

Итак, сейчас секонд-хенд – это магазин, где можно приобрести товары: одежду, обувь, текстиль и аксессуары, бывшие в употреблении.

Не думаю, что магазин «Вторые руки» пользовался таким же спросом, как «секонд-хенд», поэтому оставим его без перевода, ведь всем понятно, что то, что там продается вовсе не новое и дорогое, а ношеное и … но, давайте узнаем подробнее историю его появления и развития.

Термин «second hand» появился в прошлом веке, но само явление передачи своей одежды другим людям появилось гораздо раньше – во времена английской аристократии – когда короли, в качестве награды, своим поданным и приближенным дарили одежду и украшения из собственного гардероба.

В тридцатые годы XX века секонд-хенд стал очень популярен в США – во время великой депрессии. Экономический крах и обнищание населения вызвали высокий спрос на старую, поношенную одежду. Именно тогда секонд-хенд снискал плохую славу, ведь подразумевалось, что одеваются в секонде только по причине бедности.

В сороковые годы к этой теме отношение начало меняться в лучшую сторону – в Англии богатые англичане сдавали в пункты сбора поношенную одежду и обувь, чтобы снабдить ею участников французского сопротивления. Это не вызывало отвращения у населения, поэтому секонд-хенд стал чем-то приличным и положительным.

Затем, после войны, секонд-хенд вновь вернулся в США, но уже не как что-то второсортное, а как целая отрасль, где можно купить ношенные, но качественные вещи по низким ценам.

В России секонд хенд появился после распада Советского Союза. И в самом начале это были стенды и ларьки с третьесортными вещами, в которых одевались лишь люди с низким социальным статусом. В двухтысячных ситуация изменилась в лучшую сторону. Завозом одежды из европейских стран начали заниматься специализированные компании, которые стали обрабатывать и сортировать вещи. Сам процесс розничной продажи изменился: появились просторные специализированные магазины.

В настоящее время данная отрасль все больше развивается: в секондах продаются известные бренды, большинство вещей находятся в хорошем состоянии, система скидок позволяет купить предмет одежды по приятной цене, одеваться в секонд хенде не брезгуют даже дизайнеры и стилисты.

Позитивные изменения были достигнуты прежде всего из-за четкой структуры работы данной индустрии: сбор подержанных вещей у людей в развитый странах (в основном, Европы и Америки), после – их дезинфекция (тщательная санитарная обработка вещей веществами, которые не опасны для здоровья), затем их сортировка по разным признакам (сезонам, сфере применения, степени износа) и уже потом доставка на консолидационные склады (склады разных компаний), в последнюю очередь - поставки на объект заказчика (магазин или на склад), откуда одежда, обувь и предметы домашнего обихода секонд хенд попадают к конечному покупателю.

Теперь понятно, как устроена система работы индустрии магазинов данной категории. Что такая практика известна очень давно, что это целая индустрия, что существует множество сетевых, локальных и частных магазинов. В каждом разный ассортимент, ценовой диапазон и контингент. Поэтому не стоит делать поспешные выводы, если вы, зайдя наугад в первый попавшийся секонд, не найдете брендовую вещь за копейки. Нужно приложить немного усилий и терпения, чтобы отыскать настоящее сокровище.

Вот несколько причин, чтобы поход в секонд был более желанным:

1. Наш век – век перенасыщения. Одежды производится слишком много, коллекция за коллекцией, платье за платьем, вещи не успевают износиться, они выбрасываются и превращаются в горы мусора. В таком контексте секонд-хенд уменьшил воздействиена окружающую среду через уменьшениеотходов. Ведь вместо того, чтобы выкидывать практически новую вещь и увеличивать мировой объем мусора – можно сдать ее в пункты сбора или купить бывшую в употреблении вещь.

2. Как аргумент для поклонников моды может быть то, что в секонде можно найти предметы одежды, которые уже не производятся, вещи из прошлых лимитированных коллекций, что-то редкое и особенное.

3. Кроме этого, магазины этой категории предоставляют океан возможностей для самовыражения и творчества. Ведь можно найти любую вещь, сделать свой образ неповторимым и оригинальным.

4. Вещь, найденная в секонде ценится гораздо больше, ощущается как нечто, предназначенное именно для вас.

5. Поиск нужных предметов одежды, насмотренность, избирательность, терпеливость очень важны для дизайнера или стилиста, периодичные вылазки в секонд открывают новые возможности для модных поисков и экспериментов.

6. Большим плюсом для шопоголика является то, что он не потратит большие суммы на очередную кофточку, ведь в дни скидок вещь можно купить в районе двухсот рублей.

Достоинства, которым обладает секонд-хенд можно перечислять бесконечно, но недостатки, конечно, также могут быть весьмаотталкивающими. Прежде всего, это тема санитарной обработки изделий. Безусловно, представители настаивают на безопасности химических веществ, но, в любом случае, существуют аллергические реакции и индивидуальная непереносимость, поэтому следует правильно обработать вещь после покупки в домашних условиях (замочить, стирать в горячей воде с добавлением антисептика и кондиционера, обработать паром или отутюжить). И еще одним камнем преткновения может служить неизвестность предыдущего владельца вещи. Отношение к этому вопросу должно быть решеноиндивидуально. Однако следует помнить, в секонде есть вещи, надетые единожды – например, праздничные платья или совершенно новые – не надетые вовсе. Негативный опыт также может возникнуть из-за самого магазина. Поэтому лучше начать с сетевых секондов, прочитать отзывы и посмотреть обзоры. И, главное, не нужно идти за покупками, переступая через себя, свои убеждения, брезгливость и отвращение.

(Совет (исходя из собственного опыта): если не готовы морально, если нет сильного желания – идти не стоит. Когда рассматривание большогоколичества неновой одежды не приносит удовольствие, стоит ли начинать?)

Таким образом, скептическое отношение к магазинам, в которых можно приобрести товары, бывшие в употреблении, можно объяснить, но также можно углубиться в историю и опыт любителей и понять, что все не так страшно, как можно представить. Ходить в секонд-хенды или нет - выбор каждого, но от этого выбора зависит состояние модной индустрии, экологии, индивидуальности стиля.

Для меня определенно: секонд-хенд – любить, нельзя ненавидеть.