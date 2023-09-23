"...And The Artist" (...."И художники") – название коллекции Schiaparelli, которую Дэниел Роузберри представил в Париже в рамках Недели Высокой моды.

С первого выхода модели Моны Тугаард, становится понятно, что модный Дом Schiaparelli продолжает творить в сюрреалистическом духе, как когда-то завещала его создательница. Не удивительно, ведь Эльза Скиапарелли всю жизнь провела в главных столицах искусства - Рим и Париж, а переезд в Америку подарил ей дружбу с великими художниками, такими, как – Марсель Дюшан и Ман Рей. Она была посвящена в круг художников и точно уважала сюрреализм. Известно, что эскизы для её многих творений создавали сам Сальвадор Дали и Жан Кокто.

Но на этот раз Дэниел Роузберри обратился не к привычному «тандему» Дали-Кокто, а к работам других, не менее значимых художников. На протяжении всего времени своего существования, Дом старался объединить моду и искусство, по-разному преподносить эту концепцию: "Я хотел, чтобы этот сезон был более свободным, спонтанным и живописным.", - заявил дизайнер. Дом Schiaparelli всегда славился необычным подходом к созданию материалов костюмов и их свойствам, как и в предыдущей истории: "Идея последней коллекции заключалась в том, чтобы "выкачать" воздух из пространства. Я думаю, идея сконцентрирована на том, чтобы по-настоящему сосредоточиться на коллекции и углубляться в техники, которые мы хотели показать.", - прокомментировал Роузберри. Нельзя не заметить обилие разных фактур: перья, мех, гипюр, стеклярус, жемчужины, металл и прозрачные ткани, сочетающиеся с тугими корсетами.

Образы порой заставляли сомневаться в реальности происходящего, смешиваясь с фантазией. Сюрреалистичные приёмы усиливали замысел дизайнера - изображение руки на пальто или имитация руки из дерева на огромном меховом изделии, буквально поглотившие модель, иллюзорные и абстрактные принты, гипертрофированные формы и размеры, краска вместо фактурного топа, эффекты размазанной, разбрызганной краски на тканях, расписанные вручную, будто сошедшие с полотен Люсьена Фрейда.

В образах виден контраст монохромных чёрного и белого, также были выходы нейтральных, пастельных оттенков, напоминающие палитру художника.

Акцентным цветом в коллекции стал синий, который был использован как в фактуре, так и сыграл роль краски на телах моделей. По словам дизайнера, именно этот оттенок синего был излюбленным цветом художника Ива Кляйна, который даже получил на него патент. Сам Кляйн также покрывал тела своих моделей этой краской для собственных перформансов. Роузберри намекает, что в коллекции проигрываются штрихи и других художников. Вдохновением для вышивок на платьях стало творчество Анри Матисса и Жоана Миро.

Визажист Пэт Магкрат выбрала нюдовый, с эффектом гладкой сияющей кожи, макияж, а стилист Гвидо Палау убрал и гладко уложил волосы моделей, дополнив их черной повязкой, в стиле самой Скиапарелли, ведь она всегда делала подобный трюк, добавляя причудливые аксессуары. Крупные украшения в виде ушей, губ, рук, лиц, птиц и растений выполняли роль символов, которые так любят использовать художники. На украшениях - лица с закрытыми глазами, изображающие сон – главный источник вдохновения для сюрреалистов. В руках моделей оказывались фантазийные аксессуары: клатч в виде женской груди и яблока, сумка с эффектом мозаики или просто фрагмент гипсовой руки.

Массивные украшения отсылают нас к еще одной страсти Эльзы Скиапарелли – народное искусство Африки. Максимально объемные украшения и их обилие, использование дерева и ярких цветов, головные аксессуары – определенно напоминали этнические мотивы.

Обувь, как все в коллекции Schiaparelli, носила сюрреалистический характер: прозрачные детали и вставка в виде пальцев ног, или мыс, покрытый мелкими камнями. Кстати, идея с имитацией пальцев напоминает перчатки, созданные Скиапаррели в сотрудничестве с Сальвадором Дали. Сторонники сюрреалистичного движения любили использовать человеческое тело и отдельные его части в своих произведениях. Они выполняли символичную роль, что нашло место и в представленной коллекции.

К слову, показ проходил в зале Маленького Дворца (Petite Palais) в Париже. Дополнительных декораций не понадобилось, ведь место само по себе прекрасно и пропитано искусством. Потолок расписан фресками, стены из розового мрамора, украшены белым стюком, а в конце зала виднелась скульптура. Место проведения показа стало очень символичным, ведь художники и правда где-то рядом...