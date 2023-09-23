В модном Доме Gucci грядут изменения! Главная интрига будет расскрыта совсем скоро - на Неделе моды в Милане. Дело в том, что должность креативного директора итальянского Дома теперь исполняет Сабато де Сарно: «Для меня большая честь взять на себя роль креативного директора Gucci. Я горжусь тем, что присоединился к дому с такой выдающейся историей и наследием, который на протяжении многих лет приветствует и хранит ценности, в которые я верю», - прокомментировал дизайнер.

Сабато де Сарно сменил Алессандро Микеле, который занимал пост креативного директора Gucci с 2015 года, а покинул в ноябре 2022 года. Причиной своего ухода дизайнер назвал "разные точки зрения" на развитие бренда, имея ввиду творческие разногласия с холдингом Kering, которому также принадлежат такие бренды как Saint Laurent, Bottega Veneta, Boucheron и другие. Кажется, на нового приемника Kering возлагает большие надежды: " Спустя сто два года после того, как Гуччио Гуччи открыл свой первый магазин во Флоренции, Gucci остаётся одним из самых знаковых, выдающихся и влиятельных Домов роскоши в мире. С Сабато де Сарно у творческого руля мы уверены, что Дом продолжит оказывать влияние на моду и культуру, создавая востребованные продукты и коллекции" - сказал Франсуа-Анри Пино, генеральный директор Kering. Вместе с ним генеральный директор бренда - Марко Биззари, радушно принял нового сотрудника: "Я рад, что Сабато присоединиться к Gucci в качестве нового креативного директора дома. Поработав с рядом самых известных итальянских Домов класса люкс, он привнесет обширный и актуальный опыт. Я уверен,что благодаря глубокому пониманию уникального наследия Gucci и признанию его значения, Сабато возглавит наши команды и будет руководить ими с особым видением, которое может написать эту захватывающую следующую главу, укрепив авторитет Дома и используя его богатое наследие."

О самом дизайнере известно не много, так как даже его аккуант в Instagram был закрыт до вступления на новую должность и имел маленькую аудиторию. Сабато де Сарно родился и вырос в Неаполе. Окончил школу дизайна Istituto Carlo Secoli, а также Istituto Europeo di Design. Дизайнер имеет хороший опыт работы в модных Домах: он начал карьеру в 2005 году в Prada, где работал над принтами; в 2008 году возглавил женскую линию трикотажа в Dolce & Gabanna; в 2009 году (и на протяжении 13 лет) работал в Valentino как дизайнер трикотажа, затем занял должность fashion-директора, где курировал женские и мужские коллекции pret-a-porter.

Сегодня, став главным дизайнером в Gucci, он начал все больше открываться для публики, хоть и не активно, но несколько фактов о нем стали известны. В 2012 году дизайнер в своём блоге рассказывал, что любимые места для шопинга - Берлин и Рим. О личной жизни Сабато ничего не известно, но он не скрывает свою любимую таксу Пукки, выкладывает её фотографии в соцсетях, с трогательной подписью: " самая красивая девочка в мире".

Каким мы знаем Дом Gucci? Конечно, всем знакома фирменная монограмма и инициалы, которые появились благодаря создателю бренда - Гуччио Гуччи. В самом начале Gucci ассоцировался с шиком и где-то даже был слишком рафинированным, как и при Доун Мелло. Позже, Том Форд привнес нотку сексуальности и на показе 1996 года, представленные платья с глубокими вырезами и бархатные костюмы были одобрены публикой. Фрида Джаннини (третий по счету креативный директор) продолжила эту тенденцию. Придя в Дом Gucci, Алессандро Микеле впустил свежий воздух, стер разницу между гендерами, ввел понятие «метавинтажность», разрушил стереотипное видение моделей. С приходом Микеле коллекции Gucci стали шокирующие, смелые, бросающие вызов, имеющие свою социальную позицию. При этом он сумел завести новые полезные для Дома связи и сотрудничество. Сложно представить, каким будет Gucci и концепция бренда в целом, так как ранее мы не имели возможности наблюдать самостоятельные работы Сабато де Сарно, мы можем только делать предположения на основе его прошлого опыта. Самый большой и ценный опыт дизайнер приобрёл, работая в команде Valentino под руководством креативного директора Дома Пьерпаоло Пиччоли, который представил коллекцию Black Tie (черный галстук), посвященную классическому стилю, но способному подчеркнуть индивидуальность и ломающую границы между мужским и женским, но при этом сохранив помпастику и шик присущие модному Дому.

"Наследники научились у меня самому главному - делать женщин красивыми и современными", - комментирует дизайнер. Kонечно, не забывая о красном цвете. Ведь, как заявил основатель Валентино Гаравани: "Красный - самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить,что существует более 30 разных оттенков красного". Возможно, Сабато де Сарно, став креативным директором Gucci, привнесет в него то, чему научился у своего наставника?!

Имеет смысл предположить, что под управлением Сабато де Сарно, Gucci отойдёт от концепции шокирования и вызовов, вернётся к первоначальному шику и лоску, а также заменит винтажную эстетику на минимализм и современность. Судя по новой рекламной кампании Gucci с моделью Дарьей Вербовой, дизайнер и правда планирует вернуться к акцентам на фемминость и сексуальность, как когда-то выглядели коллекции при Том Форде.

Из архивных фотографий в соцсетях понятно, что Сабато и Дарья знакомы давно, как минимум 20 лет. Возможно, это и послужило причиной того, что Дарья согласилась участвовать в сьемке, несмотря на то, что до этого Фиби Фило (ex-креативный директор Celine), заявляла о том, что Дарья будет лицом ее собственного одноименного бренда, ведь модель долгое время была музой Фило. Что касается Дарьи, съемка для Gucci - “возрождение”! В начале нулевых она была востребованной моделью; 2005-2006 годах приняла участие в 23 показах, 7 из них открывала и 12 раз появлялась на обложках Vogue; подписывала контракт с Миуччей Прада, а позже сделала перерыв в карьере. Интересно, что работа Сабато и Дарьи в модном Доме Prada началась в одно время: он был ассистентом, а у нее состоялась первая рекламная кампания с брендом. Хоть никто и не ожидал увидеть Дарью Вербову в сьемке для Gucci, но зная контекст ее дружбы с дизайнером - выбор понятен и даже расценивается как знак поддержки Сабато в новых начинаниях.

Известно, что у дизайнера, помимо моды, есть и другие страсти - искусство и астрономия. Сабато часто публикует фотографии из разных художественных музеев, отдавая предпочтение итальянцу Лучо Фонтану, французам Анне и Патрику Пуарье, американцу Роберту Барри - приверженцу концептуализма. Кстати, это еще одно звено, объединяющее Сарно и Вербову: “Я серьезно увлекаюсь живописью - сама пишу картины. В мире так много потрясающих художников, и в любом городе я обязательно иду в музей", - говорит модель о себе, но можно предположить, что Сабато мог описать себя такой же цитатой.

Вторую свою страсть – астрономию, дизайнер тоже не забывает и уделяет внимание: зимой, в своей соцсети, он посвятил пост тому, когда лучше наблюдать самое большое полнолуние.

Возможно, Сабато де Сарно, для создания новой коллекции, вдохновится чем-то личным, чтобы зритель смог лучше познакомиться с ним, понять и почувствовать. Перед предстоящим показом аккаунт Дома опубликовал фото дизайнера с весьма лаконичной и подающей надежду цитатой: “Gucci – это возможность влюбится в моду заново.”