В рамках этого партнерства будет проведена серия совместных кинопоказов. Цикл, получивший название «Цвет мирового кино», стартует в феврале 2025 года. Зрителям будут представлены работы Педро Альмодовара, Бернардо Бертолуччи, Франсуа Озона и других известных авторов.

Команда TJ COLLECTION отметила, что при создании коллекций бренд неоднократно вдохновлялся работами режиссеров, чьи фильмы планируется показать в рамках совместной кинопрограммы. Также подчеркивается важность связи бренда с contemporary art, так как искусство и мода всегда идут рука об руку. В TJ COLLECTION выражают уверенность, что партнерство будет развиваться и обретет новые грани, вдохновляя и радуя зрителей.

Основанная в 2012 году, программа Garage Screen Музея «Гараж» знакомит зрителей с выдающимися образцами российского и зарубежного художественного, документального и экспериментального кино, фестивальными новинками и анимацией. Кинопоказы проходят в лектории Музея. С программой кинопоказов можно ознакомиться на сайте Музея.

Для TJ COLLECTION партнерство с программой Garage Screen Музея «Гараж» является логическим продолжением предыдущих инициатив. Бренд активно сотрудничает с культурными и образовательными институциями. Весной 2024 года компания совместно с НИУ ВШЭ запустила в метавселенной Spatial музей цифровой моды. TJ COLLECTION развивает собственное направление в digital fashion уже несколько лет и первым среди европейских брендов вывел ИИ-стилиста в офлайн. TJ COLLECTION экспериментирует как с digital, так и с традиционными форматами коммуникаций, которые неизменно подчеркивают качество продукции и последние тренды моды.