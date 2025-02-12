5 февраля в Москве состоялась светская премьера комедии «Мы рожаем», которая уже сегодня выходит в широкий российский прокат! Фильм представили режиссер, автор идеи и продюсер Дмитрий Суворов, а также актеры Ян Цапник, Кузьма Сапрыкин, Данила Якушев, Никита Тарасов, Анастасия Панина и Сергей Степин.

Гостей премьеры ждала эффектная фотозона в стиле гендер пати – с розовыми и голубыми шарами. Атмосфера была настолько праздничной, что казалось, вот-вот кто-то объявит: «Это мальчик!» или «Это девочка!»

Поздравить создателей фильма с «прибавлением в фильмографии» пришли: Андрей Мерзликин, Александр Асташенок, Александр Ревва, Владислав Ветров, Роман Юнусов, рэпер Птаха, Маша Кошина, Елена Старостина, Александра Киселева, Владимир Славский, Карен Арутюнов, Евгения Ахременко, Анна Чурина, Максим Рогальский, Ирина Тонева, Лиза Шакира, Ольга Зайцева, Катрин Асси, Таша Белая, Александр Энберт и многие другие.

Премьера в России: 6 февраля 2025 года

За производство картины отвечают компания «ДА продакшн» при участии онлайн-кинотеатра Okko. Среди продюсеров проекта также Анна Суворова-Корнилюк, Антонина Руже, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев и Анна Вельяминова.