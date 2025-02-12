Мы с удовольствием сообщаем о старте всероссийского конкурса молодых талантов в сфере моды — "FASHION LEADERS. МОСТ". Этот конкурс направлен на развитие индустрии моды в России и организован в сотрудничестве платформы "ЛИДЕРЫ МОДЫ" и проекта "МОСТ". Он создаёт прочную связь между образовательными учреждениями, практическим опытом и профессиональным сообществом для молодых специалистов в области моды.

Организаторами этого проекта выступили профессионалы фэшн индустрии, объединившиеся ради поддержки и развития индустрии моды, Антон Алфер (Федерация МОДА.РФ), Елена Склярова (ГРАНИ ЦЕНТР), Наталья Поцелуева (Всероссийский конкурс молодых талантов МОСТ)

"FASHION LEADERS. МОСТ" ориентирован на поддержку молодых дизайнеров и креаторов, стремящихся обменяться опытом и глубже погрузиться в мир моды. Участвовать могут студенты и выпускники профильных вузов, а также профессионалы с опытом в дизайне одежды и текстиля и представители модных брендов.

Конкурс предлагает уникальную возможность пройти онлайн-отбор! Участники конкурсного отбора смогут стать частью Всероссийского фестиваля моды и получить грантовую поддержку. Мы ищем самые яркие таланты, чтобы они стали новыми лидерами в мире моды!

Призовой фонд в размере 500 000 рублей призёрам можно будет использовать для обучения, реализации своих дизайнерских проектов и продвижения своих работ. Кроме того, участники смогут рассчитывать на призы и подарки от наших партнёров!

Церемония награждения пройдет 30 марта на гала-шоу фестиваля "ГРАНИ МИРА", которое состоится в Центральном Детском Магазине Москвы.

Чтобы узнать подробности о конкурсе, посетите официальный сайт fashionleaders.ru.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события и поспособствовать своему развитию как молодого таланта в сфере моды!